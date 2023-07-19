16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Wink и more.tv анонсировали старт съемок пятого сезона "Трудных подростков"

Читали 23

Видеосервисы Wink и more.tv сообщают о начале съемок пятого сезона молодежного хита "Трудные подростки". Премьера новых серий проекта о взаимоотношениях бывшего футболиста Антона Ковалева с подопечными центра для трудных подростков состоится эксклюзивно в Wink и more.tv. Производством сериала занимается кинокомпания Prospect Production совместно с more.tv при поддержке Института развития интернета (АНО "‎ИРИ"‎). Сериал пополнит линейки Wink Originals и more originals.

В пятом сезоне трудные подростки останутся без своего тренера Антона Ковалева, который ушел тренировать профессиональную команду. Теперь Ковалев и ребята — злейшие враги. Удастся ли им воспользоваться шансом покинуть центр трудных подростков без своего наставника? И смогут ли они простить друг друга? Об этом расскажет новый сезон.

Первые кадры со съемок

Режиссером нового сезона стал Николай Рыбников, ранее работавший над фильмом "‎Чекаго"‎.

"‎Я был искренне восхищен первыми сезонами "Трудных подростков". Так получилось, что я посмотрел их во время подготовки к съемкам своего прошлого проекта и тут же закинул ссылку половине творческой группы со словами "смотрите какой классный сериал". Теперь мне выпала возможность снимать новый сезон. Это очень волнительно, чувствую большую ответственность. Не только перед зрителями, но и перед создателями. История подростков должна продолжиться и быть такой же честной, энергичной и актуальной"‎, — отметил режиссер Николай Рыбников.

"‎Когда эта история только начиналась, трудно было поверить, что она продлится так долго. Тем не менее перед стартом уже пятого сезона мы все так же воодушевлены, как и перед стартом первого. Наверное, такая ностальгическая параллель возникает неспроста, ведь этот сезон, как и первый, для наших персонажей станет судьбоносным"‎, — сказал продюсер Алексей Воробьев.

К своим ролям в "Трудных подростках" вернулись Никита Волков (Ковалев), Виталий Андреев (Фил), Анастасия Крылова (Лена), Глеб Калюжный (Макс), Владимир Гарцунов (Платон), Алена Швиденкова (Женя), Мила Ершова (Яна), Святослав Рогожан (Никита), Анастасия Красовская (Влада), Тимофей Елецкий (Гена), Сергей Новосад (Даня), Александр Лыков (Герман), Дарья Алыпова (Варя) и другие.

За четыре сезона "Трудные подростки" получили признание не только зрителей, но и профессионального сообщества. За 2019–2022 годы сериал получили более 15 наград, в том числе был отмечен его социальный вклад. Сериал вырос в целый мир для подростков, импакт-экосистему. Были созданы документальные проекты, шоу, помогающие чат-боты, целью которых была поддержка подростков в трудных ситуациях.

О сериале "Трудные подростки" (18+)

Производство: Prospect Production при поддержке Института развития интернета (АНО "‎ИРИ"‎)

Видеосервисы: Wink ("Ростелеком"), more.tv

Режиссер: Николай Рыбников

Продюсеры Prospect Production: Наталья Голодова, Дмитрий Лунев, Сергей Бородин, Екатерина Матвиенко, Алексей Воробьев, Борис Мокроусов

Креативные продюсеры: Екатерина Матвиенко, Алексей Воробьев, Родион Белецкий

Сценаристы: Алексей Воробьев, Екатерина Матвиенко, Ася Беликова, Сергей Лахтин, Майя Ветрова, Дмитрий Минаев, Михаил Дундуков

Актерский состав: Никита Волков, Владимир Гарцунов, Анастасия Крылова, Глеб Калюжный, Александр Лыков, Виталий Андреев, Алена Швиденкова, Мила Ершова, Святослав Рогожан, Анастасия Красовская, Тимофей Елецкий, Сергей Новосад, Дарья Алыпова

Версия для печати

Новости

Назад. 19 июля 2023
"Макс и Гусь" свернули на красную дорожку: Wink представляет гид по комедийному сериалу
ВСК застраховала автопарк "Центра по транспортному обслуживанию"
Wink и more.tv анонсировали старт съемок пятого сезона "Трудных подростков"
"Студия Видеопрокат" совместно с "НМГ Студией" и видеосервисом Wink начали съемки сериала "Неверные" с Оксаной Акиньшиной
Неожиданная встреча на взлетной полосе: лиса задержала самолет в Самаре

В России и мире

Осенью в Самаре откроется Волжский государственный университет водного транспорта

Волжский государственный университет водного транспорта (ВГУВТ) уже осенью откроет свои двери для всех желающих, который находился на реставрации с 2021 года. Сооружение является культурным наследием города Самары — раньше это был купеческий дом первой половины ХХ века. Однако реставрация не проводилась с 1936 года.

Мария Богомолова: "Профессия в ИТ — это свобода творческой самореализации"

У каждого молодого (и не только) человека в определенный момент жизни появляется необходимость выбора профессии. Сейчас, наверное, на вопрос, на кого пойти учиться, любой посоветует отрасль ИТ и будет прав. О востребованности, комфортности условий работы и уровне зарплаты ИТ-специалистов ходят легенды. О том, каких ИТ-специалистов готовит вуз и как адаптируется к постоянно меняющимся требованиям рынка, мы расспросили декана факультета информационных систем и технологий Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики (ПГУТИ) Марию Богомолову.

Культура и стиль

Люди

Дмитрий Азаров наградил госнаградами сельских тружеников Кинельского района

В субботу, 15 июля, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров во время рабочей поездки в Кинельский район, который сегодня празднует 95-летний юбилей со дня образования, встретился с активными жителями муниципального образования. Вместе они подвели итоги развития и определили приоритетные направления работы.

Иллюстратор Таня Ройз: "Если художнику суждено ходить по мукам – пусть ходит, это умение ему пригодится"

Балерина, визажист, телеведущая, дизайнер интерьеров и фотограф — прежде, чем найти свое призвание художница Таня Ройз освоила много профессий. Нестандартный взгляд на судьбу творческого человека, искусство сфокусироваться на важном и заниматься тем, что тебе нравится, как создать свое — и только свое — "облако реальности", и жить, наслаждаясь потоком времени — об этом в интервью порталу "Волга Ньюс" рассуждает известная самарская художница-иллюстратор Таня Ройз.

Кошелек

"Крыша новых впечатлений" от экскурсионного агентства "Город-Курорт"

Самара готовится приветствовать новый проект от экскурсионного агентства "Город-Курорт" — "Крыша новых впечатлений". Открытие пройдет 8 июля на крыше торгового центра "Аврора" по адресу Аэродромная 47а. Начало мероприятия запланировано на 18:00.

В Самаре открылось две точки корейского стритфуда — летнее кафе на набережной и ресторан в центре города

16 июня в Самаре произошло открытие двух точек корейского стритфуда Chicko, которые уже успели завоевать популярность среди любителей k-pop и дорам. Ресторан находится по адресу Молодогвардейская 98, а летнее кафе располагается на набережной.

Здоровье

Милена Климанова (Take pill): «Удаленный контроль - это спасение для врача и пациента»

Как оптимизировать контакты лечащего врача и пациента, сделать их простыми и безопасными? Ведь при некоторых заболеваниях лечение длится годами, а приходить на осмотр в поликлинику получается не всегда. Особенно остро эти вопросы встают при лечении инфекционных заболеваний, несущих социальную опасность.

Химики Самарского политеха ищут новые антидиабетические средства

Ученые технического университета синтезируют вещества, на основе которых можно будет создать более эффективные, чем сегодняшние, лекарственные препараты антидиабетического действия. Проект получил поддержку Российского научного фонда на ближайшие три года.

Мой дом

Он и она