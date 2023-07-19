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"Студия Видеопрокат" совместно с "НМГ Студией" и видеосервисом Wink начали съемки сериала "Неверные" с Оксаной Акиньшиной

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В Москве стартовали съемки психологической драмы "Неверные" (18+) с Оксаной Акиньшиной в главной роли. За производство отвечают "Студия Видеопрокат" Сергея Бондарчука и Алексея Киселева и "НМГ Студия", режиссер — Алексей Кузмин-Тарасов. Сериал пополнит линейку проектов Wink Originals, премьера состоится в 2024 году.

Потеряв себя, Ольга Шилковская (Акиньшина) лишается и единственного сына. Когда муж забирает у нее ребенка, она принимает решение вернуться к адвокатской практике и делает карьеру на бракоразводных и семейных процессах. Но спасти себя оказывается сложнее, чем стать медийным и успешным адвокатом. К Ольге приходят за помощью, когда оказываются в безвыходной ситуации и нет возможности разрешить конфликт мирным путем. Она находит нестандартные выходы из положения, чтобы не доводить дело до суда. Никто не знает, как тяжело это дается ей на самом деле…

В звездном актерском ансамбле сериала: Роман Евдокимов, Егор Дружинин, Иван Добронравов, Евдокия Германова, а также Нелли Уварова, Мила Ершова, Лидия Вележева, Алена Хмельницкая, Евгений Санников, Павел Баршак, Евгений Романцов, Надежда Сысоева и другие.

Фото со съемок

Кадры

"Сценарий меня сильно зацепил: сложная героиня в очень непростых обстоятельствах. Такой характер — всегда интересная работа. Талантливая творческая команда, отличный актерский ансамбль и актуальная, очень "живая" история — я уверена, что зрителя ждет уникальный эмоциональный опыт", — считает исполнительница главной роли Оксана Акиньшина.

"Это история про нелюбовь, про нелюбимых и ненужных детей, которые проносят через всю жизнь эту нелюбовь. Которые впоследствии очень хотят компенсировать это чувство и ищут его в мире, который так и не научился их принимать. И про то, что мы все существуем в общепринятых рамках, считая, общественное мнение важнее, чем быть психологически здоровым, неудобным и независимым. Про старость, которая пытается отменить будущее. Про Неверных, прежде всего, самим себе", — сказал режиссер Алексей Кузмин-Тарасов.

"Проект был задуман несколько лет назад. Главной героиней станет адвокат, которая разбирает сложные семейные конфликты. Можем точно сказать: такую героиню в российском сериале зрители увидят впервые. Исследуя феномены семейных отношений, авторы размышляют о природе зависимости", — отметили шоураннер Анастасия Корецкая и автор идеи и креативный продюсер Анна Колчина.

"Студия Видеопрокат" продолжает от проекта к проекту работать с молодыми режиссерами и молодой командой в лучших традициях студии. Мы верим в молодые таланты и никогда не боялись рисковать. "Неверные" — это наш второй проект с Алексеем Кузминым-Тарасовым", — прокомментировали продюсеры сериала Сергей Бондарчук и Алексей Киселёв.

О сериале "Неверные" (18+)

Производство: "Студия Видеопрокат" и "НМГ Студия"

Видеосервис: Wink.

Жанр: психологическая драма.

Количество серий: 8.

Премьера: 2024 год.

Продюсеры "НМГ Студии": Фёдор Бондарчук, Дмитрий Табарчук, Максим Рыбаков.

Продюсеры Wink: Александр Косарим, Антон Володькин.

Креативные продюсеры "НМГ Студии": Жора Крыжовников, Денис Уточкин.

Продюсеры "Студии Видеопрокат": Сергей Бондарчук, Анастасия Корецкая и Алексей Киселев.

Автор идеи и креативный продюсер сериала: Анна Колчина.

Шоураннер: Анастасия Корецкая.

Исполнительный продюсер: Настасья Гомиашвили.

Режиссер-постановщик: Алексей Кузмин-Тарасов.

Оператор-постановщик: Николай Желудович.

Авторы сценария: Анна Рубцова при участии Наны Гринштейн.

Художник-постановщик: Пётр Буршин.

Художник по костюмам: Виктория Ефимова-Шестаковская.

В ролях: Оксана Акиньшина, Роман Евдокимов, Егор Дружинин, Иван Добронравов, Евдокия Германова, а также Нелли Уварова, Мила Ершова, Лидия Вележева, Алена Хмельницкая, Евгений Санников, Павел Баршак, Евгений Романцов, Надежда Сысоева и другие.

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Назад. 19 июля 2023
"Студия Видеопрокат" совместно с "НМГ Студией" и видеосервисом Wink начали съемки сериала "Неверные" с Оксаной Акиньшиной
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