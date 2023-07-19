Неожиданная встреча на взлетной полосе: лиса задержала самолет в Самаре

19.07.2023 12:02 Читали 23

В Самарском аэропорту Курумоч произошло необычное событие, когда самолет, прибывающий из Екатеринбурга, был вынужден выполнить второй круг перед посадкой. Причиной задержки оказалась находившаяся на взлетно-посадочной полосе лиса, которую заметил командир экипажа на расстоянии 4 километров от места предполагаемой посадки.

В результате маневров, дополнительных процедур и мастерству экипажа, самолет авиакомпании "Ред Вингс" благополучно осуществил посадку в 17 июня в 16:40 по местному времени.

Это уже не первый случай, когда животные становятся причиной нештатных ситуаций в работе воздушных гаваней. Подобные происшествия происходили неоднократно, в прошлые разы два самолета из Санкт-Петербурга не смогли осуществить посадку из-за стаи сусликов, выбежавших на взлетно-посадочную полосу.