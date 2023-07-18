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Как закалялись пацаны: завершились съемки сериала Жоры Крыжовникова о молодежных группировках 80-х

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Завершились съемки восьмисерийной драмы "Слово пацана" (18+), которая рассказывает о молодежных группировках конца 1980-х годов. Новый проект режиссера Жоры Крыжовникова с участием Ивана Янковского снимают кинокомпании TOOMUCH Production и "НМГ Студия" при поддержке Института развития интернета (АНО "ИРИ"). Премьера сериала состоится осенью в видеосервисах Wink и START. Проект пополнит линейки Wink Originals и START Originals.

Фото со съемок

Перестройка уже шагнула с кремлевских трибун на улицы больших и малых городов. Советский Союз умирает на глазах, и вместе с предчувствием перемен, свободой слова, музыки и цен появляется и свобода от совести, граничащая с беспределом. Пока родители борются за выживание, брошенные всеми дети сбиваются в уличные стаи и "бьются за асфальт". Бьются в буквальном смысле, чтобы контролировать всё, что стоит на их земле или передвигается по ней. Среди всеобщей нищеты и потерянности взрослого поколения — в молодежных группировках понятные правила жизни, поддержка и слово пацана, которое сильнее клятвы. Но дружба и понятия о справедливости всё больше смешиваются с насилием и криминалом.

На этом переломном историческом фоне сериал показывает взросление и превращение школьника Андрея (Леон Кемстач) из простого чушпана (так называли подростков, не "пришитых" ни к одной группировке) в жестокого пацана. Чтобы быть на стороне силы, фортепианные этюды и сольфеджио он меняет на хит Юры Шатунова "Седая ночь" и жестокие драки в компании нового друга, школьного хулигана Марата (Рузиль Минекаев). Как и других участников группировки, Андрея и Марата ждут первая кровь, первая любовь, первое предательство и первая смерть. А кого-то, как вернувшегося из Афганистана Вову (Иван Янковский) — сводного брата Марата — ждет жестокое разочарование в идеалах и внутренняя перестройка.

Также в сериале "Слово пацана" снялись Елизавета Базыкина, Анастасия Красовская, Сергей Бурунов, Юлия Александрова, Никита Кологривый, Лев Зулькарнаев и другие.

О сериале "Слово пацана" (18+)

Производство: TOOMUCH Production и "НМГ Студия" при поддержке Института развития интернета (АНО "ИРИ")

Видеосервисы: Wink, START

Жанр: криминальная драма

Количество серий: 8

Премьера: осень 2023 года

Продюсеры "НМГ Студии": Фёдор Бондарчук, Дмитрий Табарчук, Максим Рыбаков

Продюсеры Wink: Александр Косарим, Антон Володькин

Продюсеры START: Эдуард Илоян, Георгий Шабанов, Виталий Шляппо, Алексей Троцюк, Денис Жалинский

Креативные продюсеры "НМГ Студии": Жора Крыжовников, Денис Уточкин

Продюсер: Галина Стрижевская

Режиссер-постановщик: Жора Крыжовников

Оператор-постановщик: Юрий Коробейников

Авторы сценария: Жора Крыжовников, Андрей Золотарев

Художник-постановщик: Григорий Пушкин

Художник по костюмам: Дарья Фомина

В ролях: Иван Янковский, Елизавета Базыкина, Анастасия Красовская, Анна Пересильд, Никита Кологривый, Леон Кемстач, Рузиль Минекаев, Юлия Александрова, Антон Васильев, Сергей Бурунов, Иван Макаревич, Лев Зулькарнаев, Вячеслав Копейкин, Григорий Дудник, Ярослав Могильников и другие.

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Назад. 18 июля 2023
Как закалялись пацаны: завершились съемки сериала Жоры Крыжовникова о молодежных группировках 80-х

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