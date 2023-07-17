Мотоциклист погиб в ДТП на трассе М-5 под Самарой

17.07.2023 09:25 Читали 27

В субботу, 15 июля, в 17:50 в Красноярском районе на 1333-ем километре трассы М-5 произошло столкновение автомобиля Hyundai Solaris под управлением 30-летнего водителя и мотоцикла Yamaha, которым управлял 45-летний водитель, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.