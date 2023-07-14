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ВСК: с начала года число обращений к психологам выросло в 1,5 раза, больше всего россиян беспокоят отношения в паре

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В 2023 году россияне стали чаще обращаться к психологам — таковы данные исследования Страхового Дома ВСК. Так, по данным компании среднее количество проведенных консультаций в месяц в этом году выросло на 54%. С начала года россиян больше всего беспокоили проблемы в отношениях со своими вторыми половинками — этой теме было посвящено 22% приемов психологов и психотерапевтов.

В топ-10 самых распространенных тем обсуждений с психологами вошли:

  1. отношения в паре (22%)
  2. вопросы эмоционального спектра (20% обращений)
  3. тревожное состояние (8%)
  4. личностные, возрастные и семейные кризисы (7%)
  5. проблемы с самооценкой (6,3%)
  6. детско-родительские отношения (5%)
  7. депрессивное состояние (4,7%)
  8. карьера и самоопределение (4%). Причем суммарно доля запросов, связанных с работой, составляет 7,5% (включая отношения с коллегами, руководством, тайм-менеджмент и делегирование)
  9. сложности в выборе и принятии решений (4%)
  10. стресс (3,6%)

Также россияне часто сталкивались с прокрастинацией, различными страхами, паническими атаками, эмоциональным выгоранием, психосоматическими проявлениями и пр.

Мужчины стали заботиться о своем ментальном здоровье практически также часто, как и женщины — если в общей структуре обращений к врачам по ДМС доля мужчин не превышает 40%, то среди пациентов психологов этот показатель равен 47%. Среди мужчин средний возраст пациента составляет 42 года, женщины начинают обращаться к психологам в более раннем возрасте — 37 лет.

Помимо столичного региона наибольшая доля обращений к психологам в 2023 году была зафиксирована (в порядке убывания) в Якутии, Санкт-Петербурге, Саратовской области, Тульской области, Коми, Краснодарском крае.

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Новости

Назад. 14 июля 2023
ВСК: с начала года число обращений к психологам выросло в 1,5 раза, больше всего россиян беспокоят отношения в паре

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