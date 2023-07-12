ВСК застраховала автопарк ОСФР по Новосибирской области

12.07.2023 15:31 Читали 20

Новосибирский филиал Страхового Дома ВСК защитил полисами ОСАГО автопарк отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Новосибирской области.

Страховая защита действует до конца января 2024 года. Согласно договору, полисами ОСАГО обеспечены около 40 автомобилей. Стоимость контракта составила более 60 тыс. рублей.

ОСФР по Новосибирской области осуществляет выплату пенсий по обязательному пенсионному страхованию и государственному пенсионному обеспечению, назначает государственные пособия, предоставляет услуги отдельным категориям граждан в рамках оказания социальной помощи, а также организует инвестирование средств пенсионных накоплений.