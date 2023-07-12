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"Ростелеком" протянул гигабитную сеть до частного сектора Сызрани

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"Ростелеком" построил оптику до поселка Композиторов на территории городского округа Сызрань Самарской области. Около 600 семей получили доступ к скоростному интернету и современным цифровым сервисам.

Вячеслав Добрынин, директор Самарского филиала компании "Ростелеком":

"Сызрань — город с многовековой историей и большим количеством малоэтажной застройки. Для того чтобы обеспечить жителей частного сектора современными услугами связи, мы протянули 12 километров распределительной кабельной сети от магистральных каналов. Строительство завершили на два месяца раньше запланированного срока".

Доступ к интернету обеспечен по технологии GPON (Gigabit Passive Optical Network — гигабитная оптическая пассивная сеть) со скоростью передачи данных до 500 Мбит/с. Линия связи заводится в дом. Жители поселка Композиторов по одному кабелю одновременно могут подключить несколько цифровых услуг: видеосервис Wink для просмотра сотен телеканалов, десятков тысяч фильмов и сериалов, видеонаблюдение для обеспечения безопасности, готовые решения для умного дома.

Почти треть семей поселка подали заявки на подключение услуг "Ростелекома" еще на этапе строительства сети.

Алексей Морунов, житель поселка Композиторов:

"Моя старшая дочь пишет дипломную работу и часто обращается за первоисточниками к интернету. Младшая — выполняет задания на лето дистанционно. Мы с женой пользуемся доставкой в онлайн-магазинах и общаемся в соцсетях. Бабушка раньше всех освоила управление просмотром на интерактивном ТВ и смотрит фильмы без рекламы".

Жителям частного сектора доступны несколько тарифных планов. Линейка "Технологии развлечения" включает скоростной интернет, интерактивное ТВ и онлайн-кинотеатр Wink. "Технологии выгоды" дополнены мобильной связью для всей семьи. Пакетные предложения тарифа "Игровой" приносят пользователям специальные бонусы.

Получить подробную информацию об услугах "Ростелекома" можно на сайте компании и по бесплатному телефону 8 800 100 08 00.

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Назад. 12 июля 2023
"Ростелеком" протянул гигабитную сеть до частного сектора Сызрани

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