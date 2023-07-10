16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Юное поколение: ВСК провела стажировку для детей своих сотрудников

Читали 19

Страховой Дом ВСК провел первую в истории компании стажировку для детей сотрудников. Юноши и девушки в возрасте 15-16 лет познакомились с аспектами работы в страховой отрасли и посетили Российскую академию народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС).

Старшеклассники приехали из разных уголков России — от Сочи до Владивостока. В течение недели для юных специалистов были организованы мастер-классы по ключевым направлением работы страховой компании: развитие бизнеса и создание новых продуктов, андеррайтинг, управление продажами и урегулирование убытков, игра по профориентации и развлекательные мероприятия. Также парни и девушки стали активными участниками мозгового штурма на тему будущих страховых продуктов и осмотров автомобилей на предмет повреждений.

Одним из знаковых моментов стажировки стало посещение РАНХиГС. Старшеклассникам провели экскурсию по университету, рассказали о программе обучения и сотрудничестве с ВСК. Молодые люди задавали множество вопросов, проявляя интерес к инфраструктуре академии и учебному процессу. Также подростки встретились с ректором РАНХиГС Алексеем Комиссаровым. Он лично пригласил ребят обучаться в университете.

Страховой Дом ВСК сотрудничает с РАНХиГС более 10 лет. В начале 2023 года на базе академии была открыта кафедра управления инновационными проектами и цифровой трансформацией, приоритетным направлением работы которой стала цифровая трансформация, а также интеграция лучших практик бизнеса ВСК и вузовской работы.

Однако стажировка не ограничивалась только обучением. Подростки наслаждались яркими и запоминающимися моментами своего времени в ВСК. Для них были организованы экскурсии по Москве, различные игры, квесты, спортивные и командообразующие мероприятия, а также отдых на свежем воздухе.

"Стажировка детей наших сотрудников в ВСК позволила им лучше узнать, чем занимаются их родители, получить уникальный опыт обучения в одной из крупнейших страховых компаний на рынке. Подростки прониклись духом работы в ВСК. Стажировка стала ярким примером того, как организации могут поддерживать и вдохновлять молодое поколение, помогая им познавать новые области и развивать свои таланты и умения", — отметил Александр Тарновский, генеральный директор Страхового Дома ВСК.

Версия для печати

Новости

Назад. 10 июля 2023
Юное поколение: ВСК провела стажировку для детей своих сотрудников

В России и мире

Осенью в Самаре откроется Волжский государственный университет водного транспорта

Волжский государственный университет водного транспорта (ВГУВТ) уже осенью откроет свои двери для всех желающих, который находился на реставрации с 2021 года. Сооружение является культурным наследием города Самары — раньше это был купеческий дом первой половины ХХ века. Однако реставрация не проводилась с 1936 года.

Мария Богомолова: "Профессия в ИТ — это свобода творческой самореализации"

У каждого молодого (и не только) человека в определенный момент жизни появляется необходимость выбора профессии. Сейчас, наверное, на вопрос, на кого пойти учиться, любой посоветует отрасль ИТ и будет прав. О востребованности, комфортности условий работы и уровне зарплаты ИТ-специалистов ходят легенды. О том, каких ИТ-специалистов готовит вуз и как адаптируется к постоянно меняющимся требованиям рынка, мы расспросили декана факультета информационных систем и технологий Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики (ПГУТИ) Марию Богомолову.

Культура и стиль

В Самаре пройдет первый арт-маркет

В субботу, 13 мая на летнике бара "ВечноМолодой" пройдет первый арт-маркет в истории города. На одной площадке соберутся разноплановые представители творческой молодежи Самары начиная от художников и заканчивая дизайнерами. А организатором маркета стала студентка 3 курса Самарского политеха Линда Агамирян. Накануне создательница маркета рассказала о ходе подготовке и идеи создания мероприятия.

Люди

Иллюстратор Таня Ройз: "Если художнику суждено ходить по мукам – пусть ходит, это умение ему пригодится"

Балерина, визажист, телеведущая, дизайнер интерьеров и фотограф — прежде, чем найти свое призвание художница Таня Ройз освоила много профессий. Нестандартный взгляд на судьбу творческого человека, искусство сфокусироваться на важном и заниматься тем, что тебе нравится, как создать свое — и только свое — "облако реальности", и жить, наслаждаясь потоком времени — об этом в интервью порталу "Волга Ньюс" рассуждает известная самарская художница-иллюстратор Таня Ройз.

Кошелек

"Крыша новых впечатлений" от экскурсионного агентства "Город-Курорт"

Самара готовится приветствовать новый проект от экскурсионного агентства "Город-Курорт" — "Крыша новых впечатлений". Открытие пройдет 8 июля на крыше торгового центра "Аврора" по адресу Аэродромная 47а. Начало мероприятия запланировано на 18:00.

В Самаре открылось две точки корейского стритфуда — летнее кафе на набережной и ресторан в центре города

16 июня в Самаре произошло открытие двух точек корейского стритфуда Chicko, которые уже успели завоевать популярность среди любителей k-pop и дорам. Ресторан находится по адресу Молодогвардейская 98, а летнее кафе располагается на набережной.

Здоровье

Милена Климанова (Take pill): «Удаленный контроль - это спасение для врача и пациента»

Как оптимизировать контакты лечащего врача и пациента, сделать их простыми и безопасными? Ведь при некоторых заболеваниях лечение длится годами, а приходить на осмотр в поликлинику получается не всегда. Особенно остро эти вопросы встают при лечении инфекционных заболеваний, несущих социальную опасность.

Химики Самарского политеха ищут новые антидиабетические средства

Ученые технического университета синтезируют вещества, на основе которых можно будет создать более эффективные, чем сегодняшние, лекарственные препараты антидиабетического действия. Проект получил поддержку Российского научного фонда на ближайшие три года.

Мой дом

Он и она