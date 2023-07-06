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Осложнения с отсрочкой: ВСК и ФНКЦ выяснили, как Covid-19 повлиял на здоровье россиян

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Covid-19 стал одним из самых серьезных вызовов для всей мировой системы здравоохранения за последние годы. Несмотря на то что формально пандемия завершилась, люди продолжают сталкиваться как с самим заболеванием, так и с его последствиями. Специалисты Федерального научно-клинического центра ФМБА России совместно со Страховым Домом ВСК проанализировали*, как пандемия повлияла на общее потребление медицинских услуг и отношение людей к своему здоровью, с какими осложнениями после коронавируса чаще всего сталкиваются россияне и в каких регионах страны, какая группа пациентов в основном находится в зоне риска для различных последствий Covid-19.

Согласно опросу ФНКЦ ФМБА России, не менее 48% россиян за последние три года точно болели Covid-19. Причем 15% сталкивались с таким подтвержденным диагнозом несколько раз. Меньше половины респондентов — 40% — перенесли коронавирус в легкой форме, 44,6% столкнулись со среднетяжелым течением заболевания, 9,6% — болели в тяжелой форме, но не были госпитализированы, 5,2% — лечились в больнице. Примечательно, что около 33% россиян не знают точно, болели ли Covid-19, т. к. не сдавали ПЦР-тест. При этом в 2023 году почти 49% россиян столкнулись с ОРВИ 1-2 раза (в 2020 году показатель был равен 43,7%), еще 32% — 3-4 раза (28,1% в 2020 году). Таким образом, реальное число переболевших может быть значительно больше.

Основной опасностью Covid-19 являются отдаленные последствия недуга. После перенесенной болезни пациенты сталкиваются с появлением проблем с сердечно-сосудистой, дыхательной системами, органами зрения. Так, за время пандемии существенно выросло число обращений россиян к кардиологам (с 12,6 до 16,7%), офтальмологам (с 14,4 до 18,1%), инфекционистам (с 4,6 до 6%).

По оценкам ВСК, помимо Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга, наибольшее число обращений к кардиологам фиксируется в Воронежской, Кемеровской, Нижегородской, Тульской, Свердловской, Новосибирской областях и в Удмуртии. Офтальмологи в большей степени востребованы в Якутии, Волгоградской, Воронежской, Ростовской, Свердловской областях, Приморском и Хабаровском крае.

Средний возраст пациентов кардиологов в России после пандемии составляет 50-51 год. При этом в некоторых регионах сердечно-сосудистые заболевания последнее время серьезно "помолодели". Так, в Мордовии средний возраст пациента составляет 29 лет, в Марий Эл — 38-39 лет, в Новосибирской области 41-42 года, в Волгоградской и Брянской областях — 43 года, в Нижегородской области — 44 года. А в группе риска офтальмологических заболеваний в постпандемийный период находятся преимущественно россияне 46-47 лет. При этом в Камчатском крае средний возраст пациентов составляет 23 года, Тверской и Орловской областях — 32 года, Алтайском крае — 38 лет, Башкортостане и Омской области — 39 лет, в Краснодарском крае — 40 лет, в Приморье — 41 год.

Еще одной характерной тенденцией с начала пандемии, по данным ФНКЦ, стал рост числа обращений к пульманологам в связи с подозрением на коронавирус или необходимостью лечения его последствий. Причем, если в 2020 году Covid-19 был причиной обращения к специалисту в 20,7% случаев, то в 2023 году этот показатель вырос почти в два раза, до 39,8%. Одними из самых распространенных симптомов по-прежнему остаются кашель и признаки ОРВИ. При этом россияне гораздо реже жалуются на затрудненное дыхание и боли в грудной клетке, но чаще на повышение температуры и приступы удушья. Легочные заболевания, в том числе после перенесенного Covid-19, зачастую требуют достаточно длительного лечения. При этом есть и позитивные тенденции — в среднем россияне лечатся у пульманолога 3,4 года с начала 2023 года (включая больных с хроническими заболеваниями). В 2020 году этот показатель составлял 3,9 лет. Подавляющему большинству россиян (40%) достаточно посетить специалиста 1 раз в год.

По оценкам ВСК, чаще всего к пульманологам в 2023 году обращались жители Новосибирской, Нижегородской, Челябинской, Кемеровской, Кировской, Калининградской, Томской областей и Приморского края (помимо Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга).

"Не секрет, что пандемия стала стимулом для россиян тщательнее следить за своим самочувствием. Согласно результатам нашего исследования, 52% россиян пересмотрели отношение к своему здоровью. 68% стали регулярно проходить профилактические осмотры, 53% обращают внимание на любые симптомы новых заболеваний, 32% — тщательнее выполняют рекомендации врачей, 31% признаются, что начали вести более здоровый образ жизни. Несмотря на то что пандемия завершилась и заболеваемость Covid-19 снизилась, важно продолжать наблюдать за своим организмом. Ведь последствия болезни могут быть самыми неожиданными, и проявиться не сразу", — отмечает Анна Сотникова, Зав. отделением пульмонологии ФНКЦ ФМБА России, врач — пульмонолог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук.

"Большинство болезней намного эффективнее излечиваются на ранних стадиях заболевания. Поэтому важно выработать в россиянах культуру превенции — когда человек не пропускает плановые осмотры у врача, вовремя реагирует на сигналы, поступающие от организма. С начала пандемии мы действительно можем наблюдать позитивные изменения в данном направлении. Например, растет востребованность добровольной медицины в целом, россияне в два раза активнее пользуются онлайн сервисами, в частности телемедициной. То есть они не откладывают поход к врачу, а предпочитают получить консультацию специалиста быстро и в удобное для себя время", — добавил Олег Витько, заместитель генерального директора по медицинскому страхованию Страхового Дома ВСК.

*Методология исследования — аналитика подготовлена на основе:

Опросов ФНКЦ ФМБА России, проведенных в 2020 и 2023 году среди 1600 респондентов — жителей РФ, мужчин и женщин, в возрасте от 18-65 лет.

Статистики обращений клиентов Страхового Дома ВСК за медицинской помощью в рамках ДМС в 2023 году.

Исследование готовилось в рамках подготовки совместного медицинского проекта ФНКЦ ФМБА России и Страхового Дома ВСК в сфере цифровой медицины, запуск которого запланирован на лето-осень 2023 года.

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Назад. 06 июля 2023
Осложнения с отсрочкой: ВСК и ФНКЦ выяснили, как Covid-19 повлиял на здоровье россиян
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