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ВСК подвела итоги года работы Цифровой клиники

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Страховой Дом ВСК подвел итоги года работы Цифровой клиники — сервис получил 4,9 балла из 5 от пациентов.

Более 45 тыс. консультаций было проведено с момента запуска Цифровой клиники Страхового Дома ВСК. Показатель CSAT (индекс удовлетворенности клиентов) сервиса составил 4,9 балла из 5 возможных. В ходе исследования учитывались такие параметры, как качество работы врачей, возможность помочь в онлайн-режиме, способность понятно объяснить пациенту даже самые сложные медицинские термины и сделать его полноценным участником процесса лечения.

Цифровая клиника ВСК начала работать в июле 2022 года на базе мобильного приложения "ВСК страхование". Сервис подразумевает полное медицинское сопровождение пациента — помощь медицинского советника, запись на онлайн и очный прием, формирование плана обследования и рекомендаций по выздоровлению. Партнерами цифровой клиники ВСК являются 9 тыс. медицинских центров и 2 тыс. сетевых лабораторий по всей стране. Сервис оптимизирует весь путь пациента от момента появления симптомов до выздоровления. ВСК также добавила доступ к интернет-аптекам и агрегаторам лекарственных средств. У пациента есть возможность сравнить цены, оформить заказ и забрать его в удобной аптеке или заказать доставку домой. Если лекарство необходимо искать по всей стране или даже за рубежом — сервис берет всю логистику на себя.

Самыми востребованными специалистами в рамках Цифровой клиники стали врачи-терапевты (34%), на втором месте дежурные терапевты, оказывающие срочные консультации (12%) и неврологи (10%). Также за весь период работы сервиса 10% пациентов обращались к гастроэнтерологам и 7% — к эндокринологам.

"Одна из стратегических задач ВСК — обеспечивать высочайший уровень услуг для наших клиентов, в том числе за счет создания полезных сервисов. Успех Цифровой клиники показывает, что мы двигаемся в правильном направлении. Она продемонстрировала высокую эффективность и вызвала восторженные отклики. Особую популярность и признание получил сервис психологической помощи, в котором было проведено 5,5 тысяч консультаций. Растущий интерес к нашим цифровым медицинским решениям является доказательством доверия со стороны клиентов", — отметил Олег Витько, заместитель генерального директора по медицинскому страхованию Страхового Дома ВСК.

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Назад. 05 июля 2023
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