16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Опасные и смешные: первый эпизод криминально-комедийного сериала "Макс и Гусь" выйдет в видеосервисе Wink 20 июля

Читали 21

"Макс и Гусь" — это спин-офф успешного комедийного сериала "Зёма 3". Роли в новом проекте, сочетающем криминальные твисты, драматические ситуации и легкий пацанский юмор, исполнили также Павел Прилучный, Наташа Бардо, Глеб Калюжный, Настасья Самбурская, Дмитрий Чеботарев, Игорь Жижикин, Дмитрий Богдан, Владимир Епифанцев, Михаил Горевой, Сергей Гинзбург и другие.

Постер сериала

Трейлер сериала

Проект "Макс и Гусь" был представлен в конкурсной программе фестиваля "Пилот" и стал самым скандальным сериалом смотра.

Макс (Никита Кологривый) в сериале "Зёма 3" — антагонист главного героя Зёмы, персонаж яркий, харизматичный, с отрицательным обаянием. Спин-офф "Макс и Гусь" в деталях расскажет его историю: когда-то Макс был рядовым каппером (тем, кто зарабатывает, помогая другим делать ставки на спорт в букмекерской конторе), но сейчас превратился в беспринципного воротилу, контролирующего наркотрафик, клубы и подпольный букмекерский бизнес в Пензе. Продолжится в сериале и романтическая линия Макса и Снегурки (Наташа Бардо), начатая в полнометражном фильме "Зёма 3. Новогодний замес". И, конечно, поклонники сериала узнают, что стало с нерушимой дружбой Макса и Гуся (Владимир Карпук), как жизнь развела тех, кто совсем недавно был не разлей вода. Зрителя также ждет знакомство с еще одним другом Макса — брутальным владельцем главного боксерского клуба Пензы в исполнении Павла Прилучного.

"Сериал "Макс и Гусь" — это совершенно новый проект по своему масштабу и профессиональному исполнению, а также по потенциалу и масштабу конфликтов в самой истории. Мы попытались расширить вселенную "Зёмы" новой криминальной комедией в духе самых успешных проектов жанра. Топовые российские актеры, великолепные режиссерская и операторская работа, накал конфликтов, прекрасная игра всех актеров без исключения, огромное количество юмора — все это не только поможет сохранить уже сформировавшуюся аудиторию поклонников вселенной "Зёмы", но и привлечет внимание остальных любителей качественных криминальных комедий", — утверждает Андрей Шишканов, генеральный продюсер сериала.

"Когда мы делали сериал "Зёма 3", ставший впоследствии интернет-хитом, уже было очевидно, что Макс и Гусь заслуживают отдельной истории. Сначала мы опробовали эту идею в фильме "Зёма 3. Новогодний замес", а теперь выпускаем полноценный спин-офф. Очень рассчитываю, что этот проект будет высоко оценен зрителями, так как мы уже задумали продолжение — у Макса и Гуся, их друзей и врагов, у всей этой киновселенной большой потенциал", — говорит Дмитрий Щербанов, генеральный продюсер проекта.

Фото со съемочной площадки

Версия для печати

Новости

Назад. 04 июля 2023
Опасные и смешные: первый эпизод криминально-комедийного сериала "Макс и Гусь" выйдет в видеосервисе Wink 20 июля
ВСК запустила специальный проект к 20-летию ОСАГО

В России и мире

Осенью в Самаре откроется Волжский государственный университет водного транспорта

Волжский государственный университет водного транспорта (ВГУВТ) уже осенью откроет свои двери для всех желающих, который находился на реставрации с 2021 года. Сооружение является культурным наследием города Самары — раньше это был купеческий дом первой половины ХХ века. Однако реставрация не проводилась с 1936 года.

Мария Богомолова: "Профессия в ИТ — это свобода творческой самореализации"

У каждого молодого (и не только) человека в определенный момент жизни появляется необходимость выбора профессии. Сейчас, наверное, на вопрос, на кого пойти учиться, любой посоветует отрасль ИТ и будет прав. О востребованности, комфортности условий работы и уровне зарплаты ИТ-специалистов ходят легенды. О том, каких ИТ-специалистов готовит вуз и как адаптируется к постоянно меняющимся требованиям рынка, мы расспросили декана факультета информационных систем и технологий Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики (ПГУТИ) Марию Богомолову.

Культура и стиль

В Самаре пройдет первый арт-маркет

В субботу, 13 мая на летнике бара "ВечноМолодой" пройдет первый арт-маркет в истории города. На одной площадке соберутся разноплановые представители творческой молодежи Самары начиная от художников и заканчивая дизайнерами. А организатором маркета стала студентка 3 курса Самарского политеха Линда Агамирян. Накануне создательница маркета рассказала о ходе подготовке и идеи создания мероприятия.

Люди

Иллюстратор Таня Ройз: "Если художнику суждено ходить по мукам – пусть ходит, это умение ему пригодится"

Балерина, визажист, телеведущая, дизайнер интерьеров и фотограф — прежде, чем найти свое призвание художница Таня Ройз освоила много профессий. Нестандартный взгляд на судьбу творческого человека, искусство сфокусироваться на важном и заниматься тем, что тебе нравится, как создать свое — и только свое — "облако реальности", и жить, наслаждаясь потоком времени — об этом в интервью порталу "Волга Ньюс" рассуждает известная самарская художница-иллюстратор Таня Ройз.

Кошелек

В Самаре открылось две точки корейского стритфуда — летнее кафе на набережной и ресторан в центре города

16 июня в Самаре произошло открытие двух точек корейского стритфуда Chicko, которые уже успели завоевать популярность среди любителей k-pop и дорам. Ресторан находится по адресу Молодогвардейская 98, а летнее кафе располагается на набережной.

Россельхозбанк представил цифровую экосистему на агровыставке в Самарской области

В п. Усть-Кинельский Самарской области завершила работу XXIV Поволжская агропромышленная выставка, которая проходила 23 и 24 сентября 2022 года при поддержке Правительства Самарской области и Министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области. Крупнейшее специализированное мероприятие в Приволжском федеральном округе прошло на 40 га выставочной площади и собрало более 500 участников агросферы, сельхозмашиностроения, ветеринарии из 15 регионов РФ, а также Республики Беларусь.

Здоровье

Милена Климанова (Take pill): «Удаленный контроль - это спасение для врача и пациента»

Как оптимизировать контакты лечащего врача и пациента, сделать их простыми и безопасными? Ведь при некоторых заболеваниях лечение длится годами, а приходить на осмотр в поликлинику получается не всегда. Особенно остро эти вопросы встают при лечении инфекционных заболеваний, несущих социальную опасность.

Химики Самарского политеха ищут новые антидиабетические средства

Ученые технического университета синтезируют вещества, на основе которых можно будет создать более эффективные, чем сегодняшние, лекарственные препараты антидиабетического действия. Проект получил поддержку Российского научного фонда на ближайшие три года.

Мой дом

Он и она