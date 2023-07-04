16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

ВСК запустила специальный проект к 20-летию ОСАГО

Читали 31

В июле 2023 года исполняется 20 лет с момента введения в России системы обязательного страхования гражданской ответственности владельцев авто (ОСАГО). К этой дате Страховой Дом ВСК совместно с онлайн-журналом "ВыИскали" запустили специальный проект osago20.vskali.ru, посвященный юбилею автогражданки.

В рамках проекта пользователи смогут почувствовать себя специалистами по оценке авто, пройдя интерактивный квиз. Механика теста проста — участнику будет представлено 10 фотографий автомобилей после ДТП с коротким описанием происшествия и повреждений. Читателю нужно будет "на глаз" оценить размер ущерба и сумму компенсации. По итогам прохождения квиза каждый получит индивидуальный промокод, дающий 15% скидку, на покупку страховых программ на сайте и в мобильном приложении ВСК.

Также пользователи смогут узнать о преимуществах современных сервисов ОСАГО, рассчитать индивидуальную стоимость полиса на свой автомобиль и устроить соревнования с друзьями.

"Введение закона об обязательном автостраховании стало переломным этапом развития всего отечественного страхового рынка. Его целью была защита прав пострадавших в результате ДТП автомобилистов. За два десятилетия сегмент заметно трансформировался — введена система более гибкого тарифообразования, европротокол, упрощающий процесс урегулирования. Сейчас основным направлением развития ОСАГО стала цифровизация, и ВСК одной из первых страховых компаний внедрила возможность оформления ДТП по европротоколу в собственном мобильном приложении. Уже в июле этого года клиенты компании смогут зафиксировать ДТП по ОСАГО полностью дистанционно", — отмечает Татьяна Кудрявцева, руководитель центра управления страховым портфелем по ОСАГО Страхового Дома ВСК.

"Знать больше об ОСАГО — значит эффективно пользоваться всеми преимуществами современного автострахования. Проект ВСК и "ВыИскали" интересен как игровой механикой, так и полезной информацией об "автогражданке". Поэтому будет интересен как новым, так и опытным автовладельцам. Информационный ресурс ВСК также станет для пользователей напоминанием о том, насколько далеко шагнул рынок за два десятилетия, и какой вклад в этот процесс внесли страховщики", — отмечает Александр Охрименко, руководитель Центра маркетинговых коммуникаций и PR Страхового Дома ВСК.

"ВыИскали" — онлайн-журнал Страхового Дома ВСК о простых решениях сложных проблем. Это издание для тех, кто ценит своё время и не хочет разбираться в нюансах. На страницах издания можно найти полезные статьи на темы путешествий, здоровья, авто, спорта и страхования. В 2022 году журнал заходили почитать около миллиона уникальных посетителей.

Версия для печати

Новости

Назад. 04 июля 2023
Опасные и смешные: первый эпизод криминально-комедийного сериала "Макс и Гусь" выйдет в видеосервисе Wink 20 июля
ВСК запустила специальный проект к 20-летию ОСАГО

В России и мире

Осенью в Самаре откроется Волжский государственный университет водного транспорта

Волжский государственный университет водного транспорта (ВГУВТ) уже осенью откроет свои двери для всех желающих, который находился на реставрации с 2021 года. Сооружение является культурным наследием города Самары — раньше это был купеческий дом первой половины ХХ века. Однако реставрация не проводилась с 1936 года.

Мария Богомолова: "Профессия в ИТ — это свобода творческой самореализации"

У каждого молодого (и не только) человека в определенный момент жизни появляется необходимость выбора профессии. Сейчас, наверное, на вопрос, на кого пойти учиться, любой посоветует отрасль ИТ и будет прав. О востребованности, комфортности условий работы и уровне зарплаты ИТ-специалистов ходят легенды. О том, каких ИТ-специалистов готовит вуз и как адаптируется к постоянно меняющимся требованиям рынка, мы расспросили декана факультета информационных систем и технологий Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики (ПГУТИ) Марию Богомолову.

Культура и стиль

В Самаре пройдет первый арт-маркет

В субботу, 13 мая на летнике бара "ВечноМолодой" пройдет первый арт-маркет в истории города. На одной площадке соберутся разноплановые представители творческой молодежи Самары начиная от художников и заканчивая дизайнерами. А организатором маркета стала студентка 3 курса Самарского политеха Линда Агамирян. Накануне создательница маркета рассказала о ходе подготовке и идеи создания мероприятия.

Люди

Иллюстратор Таня Ройз: "Если художнику суждено ходить по мукам – пусть ходит, это умение ему пригодится"

Балерина, визажист, телеведущая, дизайнер интерьеров и фотограф — прежде, чем найти свое призвание художница Таня Ройз освоила много профессий. Нестандартный взгляд на судьбу творческого человека, искусство сфокусироваться на важном и заниматься тем, что тебе нравится, как создать свое — и только свое — "облако реальности", и жить, наслаждаясь потоком времени — об этом в интервью порталу "Волга Ньюс" рассуждает известная самарская художница-иллюстратор Таня Ройз.

Кошелек

В Самаре открылось две точки корейского стритфуда — летнее кафе на набережной и ресторан в центре города

16 июня в Самаре произошло открытие двух точек корейского стритфуда Chicko, которые уже успели завоевать популярность среди любителей k-pop и дорам. Ресторан находится по адресу Молодогвардейская 98, а летнее кафе располагается на набережной.

Россельхозбанк представил цифровую экосистему на агровыставке в Самарской области

В п. Усть-Кинельский Самарской области завершила работу XXIV Поволжская агропромышленная выставка, которая проходила 23 и 24 сентября 2022 года при поддержке Правительства Самарской области и Министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области. Крупнейшее специализированное мероприятие в Приволжском федеральном округе прошло на 40 га выставочной площади и собрало более 500 участников агросферы, сельхозмашиностроения, ветеринарии из 15 регионов РФ, а также Республики Беларусь.

Здоровье

Милена Климанова (Take pill): «Удаленный контроль - это спасение для врача и пациента»

Как оптимизировать контакты лечащего врача и пациента, сделать их простыми и безопасными? Ведь при некоторых заболеваниях лечение длится годами, а приходить на осмотр в поликлинику получается не всегда. Особенно остро эти вопросы встают при лечении инфекционных заболеваний, несущих социальную опасность.

Химики Самарского политеха ищут новые антидиабетические средства

Ученые технического университета синтезируют вещества, на основе которых можно будет создать более эффективные, чем сегодняшние, лекарственные препараты антидиабетического действия. Проект получил поддержку Российского научного фонда на ближайшие три года.

Мой дом

Он и она