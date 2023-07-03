03.07.2023 10:06 Читали 28

В Ботаническом саду Самарского университета состоялась экологическая волонтерская акция, организованная Национальным советом по корпоративному волонтерству (НСКВ) в Самарской области. Корпоративные добровольцы пришли на помощь сотрудникам сада и выполнили разные виды работ по благоустройству после реконструкции: реставрировали пешеходный мостик, занимались выкорчевыванием сорняков и уборкой территории.

Экологические акции на территории Ботанического сада Самарского университета стали доброй традицией НСКВ, корпоративные волонтеры с удовольствием принимают участие в таких мероприятиях. В этот раз, несмотря на дождь, в акции приняли участие более 40 человек из 5 компаний, а также представители Инклюзивного ресурсного центра.

Председатель Национального совета по корпоративному волонтерству в Самарской области Анастасия Беленкова отметила, что Совет стал важной частью инфраструктуры системного добровольчества в нашей стране.

"Программы корпоративного волонтерства становятся важной частью повестки устойчивого развития для бизнеса в России, — отметила Анастасия Беленкова. — Участвуя в подобных акциях, сотрудники компаний реализуют запрос на позитивные изменения в обществе. В большинстве компаний экологическое волонтерство является фокусным, приоритетным направлением. Это подтверждается данными недавнего опроса, в котором приняли участие полтора десятка крупнейших социально ответственных компаний из разных отраслей экономики. Таких экоактивностей в прошлом году было реализовано более 800, в них приняли участие более 39 тысяч корпоративных волонтеров. Аналогичный интерес мы наблюдаем и в Самарской области".

Экологические акции, инициированные НСКВ, зачастую имеют инклюзивную составляющую. Волонтеры с ограничениями по здоровью включаются в работу вместе с сотрудниками корпораций, и это крайне ценный опыт для всех участников.

"Для нас участие в мероприятиях Национального совета по корпоративному волонтерству уже стало традицией. Это отличная возможность для сотрудников Центра, его волонтеров и благополучателей из числа людей с ОВЗ вместе провести время, помогая тем, кто нуждается в нас", — подчеркнул исполнительный директор ММОО "Инклюзивный ресурсный центр" Илья Ивочкин.

"Наш Ботанический сад — уникальное место, причем не только для прогулок жителей Самары. Это научная лаборатория Самарского университета под открытым небом. Здесь изучают, выращивают, восстанавливают редкие и исчезающие виды растений. Опушки и поляны сада — делянки, где ученые проводят опыты по интродукции растений, когда растение переезжает к нам из другой природной зоны. Также есть опыт по реинтродукции — так называют возвращение исчезающих видов в естественную среду для восстановления популяции. Здесь же сохраняется генофонд растений, занесенных в Красную книгу", — рассказал зампредседателя НСКВ в Самарской области, коммерческий директор информационного портала "Волга Ньюс" Никита Золин.

Экологические волонтерские акции помогают не только привлечь внимание к текущим проблемам, но и популяризовать научные знания, сформировать бережное отношение к нашей флоре и фауне. Возможностей помочь природе есть множество, каждый может выбрать для себя самые разные способы.

"Волонтеры Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" традиционно участвуют в мероприятиях, призванных улучшить городскую среду, — пояснил директор филиала Григорий Чернов. — На этот раз энергетики внесли свой вклад в благоустройство памятника природы регионального значения. Кроме того, компания предоставляет возможность внести свой вклад в сохранение природы и своим клиентам. В частности, жители региона могут отказаться от получения бумажных платежных документов в пользу электронной квитанции и даже выиграть приз в рамках акции "Офис в кармане".

"Мы были рады посетить Ботанический сад Самарского университета! — поделилась впечатлениями руководитель социальных и благотворительных проектов Сети клиник "ЛИНЛАЙН" Наталья Ливенцова. — Состоялась экологическая акция, совмещенная с интересной экскурсией. Мы увидели множество редких кустарников, цветов, деревьев, пруд с целым выводком утят, услышали щебетанье птиц. Мы понимали, зачем мы здесь, — помочь сохранить эту красоту и уникальность первозданной природы. И благодаря дружной волонтерской команде все задачи были выполнены!"

Национальный совет по корпоративному волонтерству приглашает в свои ряды предприятия, заинтересованные в развитии практик корпоративного волонтерства и в продвижении повестки устойчивого развития в Самарской области.