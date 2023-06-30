Защита-вездеход: ВСК и "Европлан" запустили страхование автомобилей вне общих дорог

30.06.2023 17:31 Читали 16

Страховой Дом ВСК совместно с лизинговой компанией "Европлан" расширил возможности полиса "СуперКаско". Теперь в страховое покрытие добавлен риск "Вне дорог общего пользования", это создает дополнительную защиту для клиентов.

В стандартный пакет полиса добавлены страховые случаи, которые произошли вне проезжей части дорог общего пользования. В рамках обновления защита распространяется на повреждение транспорта при столкновении с движущимися и неподвижными предметами, падение инородных предметов, включая камни, вылетевшие из-под колес, наезд на препятствие, падение транспорта и другие аналогичные ситуации.

"СуперКаско" является расширенной версией полиса страхования каско, обеспечивая надежную защиту не только для автотранспорта, но также и для ответственности лизингополучателя. Программа доступна как для нового личного автотранспорта, так и для коммерческих машин. Это означает, что владельцы автомобилей, независимо от их назначения, могут воспользоваться расширенными возможностями страхования и быть уверенными в своей безопасности и защите своих активов.

Обычно страховые полисы не покрывают такие случаи. Поэтому в разгар летнего сезона поездок за город новая программа ВСК и "Европлана" особенно актуальна. Она открывает для автомобилистов новые возможности и позволяет им чувствовать себя уверенно на дороге.

В 2022 году полис "СуперКаско" отмечен премией в области инноваций и достижений финансовой отрасли FINAWARD-2022 как лучший страховой продукт.