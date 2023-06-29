Имущество "РКС-Тамбов" под защитой ВСК

29.06.2023 17:19 Читали 15

Тамбовский филиал Страхового Дома ВСК обеспечил защиту имущества общества с ограниченной ответственностью "РКС-Тамбов".

Страховая защита действует до конца апреля 2024 года. Согласно договору, застраховано около 500 объектов водоснабжения и водоотведения, включая нежилые помещения, производственно-технологические комплексы, сети водопроводов, насосные станции, специализированную технику и инвентарь, на общую страховую сумму более 3,1 млрд рублей. Стоимость контракта составила более 650 тыс. рублей.

ООО "РКС-Тамбов" — главный поставщик услуг по холодному водоснабжению и водоотведению в городе Тамбове. Компания является преемником ООО "Тамбовские коммунальные системы" и создана для реализации масштабной программы модернизации водного-канализационного хозяйства. Она направлена на повышение качества очистки воды, нормализацию давления и восстановление сетей, имеющих наиболее высокую аварийность.