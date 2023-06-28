ВСК застраховала автомобили "Автохозяйства Администрации города Омска"

Страховая защита действует до июля 2025 года. Согласно договору, полисами ОСАГО обеспечены около 140 автомобилей. Стоимость контракта составила более 230 тыс. рублей.
"Полис ОСАГО необходим для качественной и бесперебойной работы служебного транспорта. ВСК более 30 лет обеспечивает защиту государственных и муниципальных учреждений в сфере автострахования. Мы гарантируем ответственный подход и оперативное урегулирование каждого страхового случая", — отметил Тимур Токпанов, директор Омского филиала Страхового Дома ВСК.
"Автохозяйство Администрации города Омска" осуществляет перевозку и обслуживание должностных лиц органов местного самоуправления. Учреждение проводит текущий и капитальный ремонт автомобилей и гаражного оборудования, а также размещает и хранит автомобильную технику на своей территории.