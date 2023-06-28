В Самаре мужчина спрыгнул с 6-го причала речного вокзала и остался жив

Жители Самары стали очевидцами происшествия на Речном вокзале. Мужчина решил использовать причальную стенку в качестве трамплина и прыгнул с многометровой высоты в Волгу. Импровизацию засняли на видео, которое потом разместили в соцсетях.
Судя по кадрам, любитель экстремальных прыжков трезв, просто хотел показать свою удаль. Снимавший переживал, что прыжок вышел не слишком удачным - "на спину". Но никакого вреда жизни и здоровью самарца это не принесло, тот спокойно поплыл к берегу.
МЧС Самарской области неоднократно предупреждало, что купание в необорудованных, тем более в запрещенных местах может закончиться травмами или смертью.
Официальный пляж находится на менее чем километровом расстоянии от причалов вокзала, на городской набережной Волги. Всего в области открыто 40 оборудованных пляжей, на которых действуют посты спасателей.