В Самаре мужчина спрыгнул с 6-го причала речного вокзала и остался жив

28.06.2023 15:30 Читали 10

В областной столице мужчина решил спрыгнуть с причальной стенки речного вокзала. Поступок экстремала очевидцы сняли на видео, добавив эмоциональные комментарии.

Жители Самары стали очевидцами происшествия на Речном вокзале. Мужчина решил использовать причальную стенку в качестве трамплина и прыгнул с многометровой высоты в Волгу. Импровизацию засняли на видео, которое потом разместили в соцсетях.

Судя по кадрам, любитель экстремальных прыжков трезв, просто хотел показать свою удаль. Снимавший переживал, что прыжок вышел не слишком удачным - "на спину". Но никакого вреда жизни и здоровью самарца это не принесло, тот спокойно поплыл к берегу.

МЧС Самарской области неоднократно предупреждало, что купание в необорудованных, тем более в запрещенных местах может закончиться травмами или смертью.

Официальный пляж находится на менее чем километровом расстоянии от причалов вокзала, на городской набережной Волги. Всего в области открыто 40 оборудованных пляжей, на которых действуют посты спасателей.