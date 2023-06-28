Шесть человек погибли и восемь пострадали в ДТП в Самарской области

28.06.2023 08:25 Читали 9

Во вторник, 27 июня, примерно в 1:30, на 109 км трассы А-300 в Большеглушицком районе столкнулись два автомобиля. По предварительным данным, шесть человек погибли на месте, а еще восемь получили травмы и попали в больницу. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.