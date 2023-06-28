Шесть человек погибли и восемь пострадали в ДТП в Самарской области

Полицейские также сообщают, что количество погибших и пострадавших уточняется.
Оперативно прибывшие госавтоинспекторы оградили место ДТП, оказали помощь пострадавшим, обеспечивают беспрепятственный проезд автотранспорта, устанавливают и опрашивают очевидцев.
На место происшествия выехали следственно-оперативная группа и руководство областной госавтоинспекции и территориального управления МВД РФ.
Сотрудники полиции продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего и рекомендуют участникам движения соблюдать ПДД и быть внимательнее в пути.