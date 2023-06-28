Музыка нас связала: Wink и СТС завершили съемки музыкального сериала "Плакса" с участием Вани Дмитриенко и Ники Жуковой

28.06.2023 13:02 Читали 20

Завершились съемки 8-серийной музыкальной драмы "Плакса" (16+) о подростках, школьном буллинге и таланте. Шоураннером проекта стал музыкант Сергей Жуков, а главные роли сыграли Ника Жукова и Ваня Дмитриенко. "Плакса" — совместный проект Wink (цифровой видеосервис "Ростелекома"), телеканала СТС и компании "РУКИ ВВЕРХ! ПРОДАКШН". Сериал пополнит линейку Wink Originals, а в новом телесезоне выйдет в эфир СТС.

Событие отметили в московском яхт-клубе "Адмирал": атмосфера локации отсылала к основному месту действия проекта — южному Новоморску, роль которого на съемочной площадке "исполнил" город Сочи. На вечеринке собрались создатели и актеры сериала Агата Муцениеце, Роман Маякин, Ника Жукова, Ваня Дмитриенко, Ирина Розанова, Татьяна Орлова, Никита Тарасов, Анна Зайкова, Екатерина Семёнова, Елена Захарова и другие гости.

Фото со съемочной площадки

Фото с вечеринки

По сюжету москвичка Маша (Ника Жукова) переезжает к бабушке в вымышленный город Новоморск. После элитной гимназии на Рублевке девочке непросто смириться с бытом провинциальной школы и местными порядками. Педагоги закрывают глаза на проблемы школы, а одноклассники, как это часто бывает в любом городе, не принимают новенькую. Травлей руководит бунтарка и звезда школы Крис (Диана Енакаева). И без того невыносимая жизнь Маши усложняется, когда она влюбляется в парня Крис (Алексей Онежен) и собирает свой бэнд "Плакса" (Ваня Дмитриенко, Даниил Муравьёв, Софья Николаева).

Для музыканта Вани Дмитриенко новая работа в "Плаксе" стала первой большой киноролью. На съемках в Сочи кумира подростков поддерживала певица и видеоблогер Саша Айс, которая в одной из сцен сыграла саму себя. По сюжету она снимает выступление Маши на набережной, после чего о девочке узнает весь город.

Перед съемками юные исполнители главных ролей занимались с актерскими коучами и каскадерами: в сериале между школьниками постоянно происходят конфликты, что порой заканчивается побоями героини.

"У меня было два коуча: один работал с нами во время подготовки к съемкам, а второй помогал мне с самыми сложными, эмоциональными сценами. Я решила отказаться от карандаша для слез. Считаю, что слез надо добиваться естественным путем. Мне просто нужно было пару минут, чтобы настроиться", — говорит Ника Жукова.

Женский каст "Плаксы" — настоящее украшение сериала. Если для Ники Жуковой роль Маши стала первой главной ролью, то ее экранных маму и бабушку сыграли такие звезды, как Агата Муцениеце и Ирина Розанова. Народная артистка поделилась, что на съемках ее вдохновляли образы советских актрис.

"Когда увидела свою кинодочь, сразу поняла, что должна ей соответствовать. На самом деле здесь я вспоминала свою маму и, конечно же, Ирину Константиновну Скобцеву, с которой до последних дней общалась. Ирина Константиновна всегда была готова выйти в свет, даже в девять утра. Это наши королевы! Как они себя преподносили, держали осанку…", — поделилась Ирина Розанова.

Агата Муцениеце нашла источник вдохновения в самом Сочи. "Когда не снималась утром, просыпалась пораньше и бежала по набережной. Я в целом для себя открыла Сочи, потому что раньше не оставалась здесь надолго. И это настоящий рай: прекрасные закаты, дельфины в море, горы вокруг", — вспоминает Агата Муцениеце.

"Сериал "Плакса" стал для всей творческой группы чем-то вроде маленькой социальной сети. Каждый кирпичик, вложенный в этот проект более чем сотней человек, абсолютно бесценен. Вместе мы сделали что-то очень большое и сделали это надолго. А когда что-то делается с такой любовью, с какой мы снимали наш сериал, прорастает самый красивый цветок, которым хочется любоваться. То, что мы вырастили, стало радостью не только для нас самих, но, я уверен, порадует и огромное количество зрителей Wink и СТС", — сказал Сергей Жуков, музыкальный продюсер сериала.

"Море музыки, буря эмоций, бунт юности и торжество таланта — в этом проекте есть всё, чтобы зрители полюбили его. У нас в Wink уже есть опыт, когда в сериале музыкальный контент играет свою собственную роль, как это было в финалах каждого эпизода "Актрис", но здесь особенный случай. Я уверен, что колоссальный опыт Сергея Жукова в музыкальной индустрии, актуальность творчества Вани Дмитриенко и его невероятная харизма вместе с работой всей команды сделают "Плаксу" настоящим музыкальным хитом. При этом, конечно, это не легкомысленная история. Мы говорим и о сложностях, с которыми сталкиваются подростки, о том, каким непростым всегда бывает старт взросления, от выстраивания новых связей в социуме до поиска собственного призвания", — отметил Александр Косарим, директор по контенту видеосервиса Wink и один из продюсеров сериала.

О сериале "Плакса" (16+)

Производство: "РУКИ ВВЕРХ! ПРОДАКШН", Wink, СТС

Жанр: музыкальная драма

Хронометраж: 48 минут

Количество серий: 8

Режиссер-постановщик: Андрей Силкин

Оператор-постановщик: Денис Панов

Генеральный продюсер: Сергей Жуков

Продюсеры СТС: Максим Рыбаков, Антон Федотов, Владимир Неклюдов

Продюсеры Wink: Антон Володькин, Александр Косарим

Музыкальный продюсер: Сергей Жуков

Креативный продюсер: Вадим Бакунев

Исполнительный продюсер: Ксения Белоусова, Георгий Розинов

Сценаристы: Ирина Гурьянова, Сергей Жуков, Оксана Барковская, Вадим Бакунев, Алина Луну

В ролях: Ника Жукова, Ваня Дмитриенко, Агата Муцениеце, Роман Маякин, Ирина Розанова, Татьяна Орлова, Екатерина Семёнова, Никита Тарасов, Елена Захарова, Анна Гуляренко, Светлана Колпакова, Анна Зайкова, Диана Енакаева, Даниил Муравьёв, Алексей Онежен, Софья Николаева, Алексей Демидов, Афина Лукиди, Даниил Чибриков, Адам Кумаев и другие.