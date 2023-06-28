16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Музыка нас связала: Wink и СТС завершили съемки музыкального сериала "Плакса" с участием Вани Дмитриенко и Ники Жуковой

Читали 20

Завершились съемки 8-серийной музыкальной драмы "Плакса" (16+) о подростках, школьном буллинге и таланте. Шоураннером проекта стал музыкант Сергей Жуков, а главные роли сыграли Ника Жукова и Ваня Дмитриенко. "Плакса" — совместный проект Wink (цифровой видеосервис "Ростелекома"), телеканала СТС и компании "РУКИ ВВЕРХ! ПРОДАКШН". Сериал пополнит линейку Wink Originals, а в новом телесезоне выйдет в эфир СТС.

Событие отметили в московском яхт-клубе "Адмирал": атмосфера локации отсылала к основному месту действия проекта — южному Новоморску, роль которого на съемочной площадке "исполнил" город Сочи. На вечеринке собрались создатели и актеры сериала Агата Муцениеце, Роман Маякин, Ника Жукова, Ваня Дмитриенко, Ирина Розанова, Татьяна Орлова, Никита Тарасов, Анна Зайкова, Екатерина Семёнова, Елена Захарова и другие гости.

Фото со съемочной площадки

Фото с вечеринки

По сюжету москвичка Маша (Ника Жукова) переезжает к бабушке в вымышленный город Новоморск. После элитной гимназии на Рублевке девочке непросто смириться с бытом провинциальной школы и местными порядками. Педагоги закрывают глаза на проблемы школы, а одноклассники, как это часто бывает в любом городе, не принимают новенькую. Травлей руководит бунтарка и звезда школы Крис (Диана Енакаева). И без того невыносимая жизнь Маши усложняется, когда она влюбляется в парня Крис (Алексей Онежен) и собирает свой бэнд "Плакса" (Ваня Дмитриенко, Даниил Муравьёв, Софья Николаева).

Для музыканта Вани Дмитриенко новая работа в "Плаксе" стала первой большой киноролью. На съемках в Сочи кумира подростков поддерживала певица и видеоблогер Саша Айс, которая в одной из сцен сыграла саму себя. По сюжету она снимает выступление Маши на набережной, после чего о девочке узнает весь город.

Перед съемками юные исполнители главных ролей занимались с актерскими коучами и каскадерами: в сериале между школьниками постоянно происходят конфликты, что порой заканчивается побоями героини.

"У меня было два коуча: один работал с нами во время подготовки к съемкам, а второй помогал мне с самыми сложными, эмоциональными сценами. Я решила отказаться от карандаша для слез. Считаю, что слез надо добиваться естественным путем. Мне просто нужно было пару минут, чтобы настроиться", — говорит Ника Жукова.

Женский каст "Плаксы" — настоящее украшение сериала. Если для Ники Жуковой роль Маши стала первой главной ролью, то ее экранных маму и бабушку сыграли такие звезды, как Агата Муцениеце и Ирина Розанова. Народная артистка поделилась, что на съемках ее вдохновляли образы советских актрис.

"Когда увидела свою кинодочь, сразу поняла, что должна ей соответствовать. На самом деле здесь я вспоминала свою маму и, конечно же, Ирину Константиновну Скобцеву, с которой до последних дней общалась. Ирина Константиновна всегда была готова выйти в свет, даже в девять утра. Это наши королевы! Как они себя преподносили, держали осанку…", — поделилась Ирина Розанова.

Агата Муцениеце нашла источник вдохновения в самом Сочи. "Когда не снималась утром, просыпалась пораньше и бежала по набережной. Я в целом для себя открыла Сочи, потому что раньше не оставалась здесь надолго. И это настоящий рай: прекрасные закаты, дельфины в море, горы вокруг", — вспоминает Агата Муцениеце.

"Сериал "Плакса" стал для всей творческой группы чем-то вроде маленькой социальной сети. Каждый кирпичик, вложенный в этот проект более чем сотней человек, абсолютно бесценен. Вместе мы сделали что-то очень большое и сделали это надолго. А когда что-то делается с такой любовью, с какой мы снимали наш сериал, прорастает самый красивый цветок, которым хочется любоваться. То, что мы вырастили, стало радостью не только для нас самих, но, я уверен, порадует и огромное количество зрителей Wink и СТС", — сказал Сергей Жуков, музыкальный продюсер сериала.

"Море музыки, буря эмоций, бунт юности и торжество таланта — в этом проекте есть всё, чтобы зрители полюбили его. У нас в Wink уже есть опыт, когда в сериале музыкальный контент играет свою собственную роль, как это было в финалах каждого эпизода "Актрис", но здесь особенный случай. Я уверен, что колоссальный опыт Сергея Жукова в музыкальной индустрии, актуальность творчества Вани Дмитриенко и его невероятная харизма вместе с работой всей команды сделают "Плаксу" настоящим музыкальным хитом. При этом, конечно, это не легкомысленная история. Мы говорим и о сложностях, с которыми сталкиваются подростки, о том, каким непростым всегда бывает старт взросления, от выстраивания новых связей в социуме до поиска собственного призвания", — отметил Александр Косарим, директор по контенту видеосервиса Wink и один из продюсеров сериала.

О сериале "Плакса" (16+)

Производство: "РУКИ ВВЕРХ! ПРОДАКШН", Wink, СТС

Жанр: музыкальная драма

Хронометраж: 48 минут

Количество серий: 8

Режиссер-постановщик: Андрей Силкин

Оператор-постановщик: Денис Панов

Генеральный продюсер: Сергей Жуков

Продюсеры СТС: Максим Рыбаков, Антон Федотов, Владимир Неклюдов

Продюсеры Wink: Антон Володькин, Александр Косарим

Музыкальный продюсер: Сергей Жуков

Креативный продюсер: Вадим Бакунев

Исполнительный продюсер: Ксения Белоусова, Георгий Розинов

Сценаристы: Ирина Гурьянова, Сергей Жуков, Оксана Барковская, Вадим Бакунев, Алина Луну

В ролях: Ника Жукова, Ваня Дмитриенко, Агата Муцениеце, Роман Маякин, Ирина Розанова, Татьяна Орлова, Екатерина Семёнова, Никита Тарасов, Елена Захарова, Анна Гуляренко, Светлана Колпакова, Анна Зайкова, Диана Енакаева, Даниил Муравьёв, Алексей Онежен, Софья Николаева, Алексей Демидов, Афина Лукиди, Даниил Чибриков, Адам Кумаев и другие.

Версия для печати

Новости

Назад. 28 июня 2023
Музыка нас связала: Wink и СТС завершили съемки музыкального сериала "Плакса" с участием Вани Дмитриенко и Ники Жуковой

В России и мире

Осенью в Самаре откроется Волжский государственный университет водного транспорта

Волжский государственный университет водного транспорта (ВГУВТ) уже осенью откроет свои двери для всех желающих, который находился на реставрации с 2021 года. Сооружение является культурным наследием города Самары — раньше это был купеческий дом первой половины ХХ века. Однако реставрация не проводилась с 1936 года.

Мария Богомолова: "Профессия в ИТ — это свобода творческой самореализации"

У каждого молодого (и не только) человека в определенный момент жизни появляется необходимость выбора профессии. Сейчас, наверное, на вопрос, на кого пойти учиться, любой посоветует отрасль ИТ и будет прав. О востребованности, комфортности условий работы и уровне зарплаты ИТ-специалистов ходят легенды. О том, каких ИТ-специалистов готовит вуз и как адаптируется к постоянно меняющимся требованиям рынка, мы расспросили декана факультета информационных систем и технологий Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики (ПГУТИ) Марию Богомолову.

Культура и стиль

В Самаре пройдет первый арт-маркет

В субботу, 13 мая на летнике бара "ВечноМолодой" пройдет первый арт-маркет в истории города. На одной площадке соберутся разноплановые представители творческой молодежи Самары начиная от художников и заканчивая дизайнерами. А организатором маркета стала студентка 3 курса Самарского политеха Линда Агамирян. Накануне создательница маркета рассказала о ходе подготовке и идеи создания мероприятия.

Люди

Иллюстратор Таня Ройз: "Если художнику суждено ходить по мукам – пусть ходит, это умение ему пригодится"

Балерина, визажист, телеведущая, дизайнер интерьеров и фотограф — прежде, чем найти свое призвание художница Таня Ройз освоила много профессий. Нестандартный взгляд на судьбу творческого человека, искусство сфокусироваться на важном и заниматься тем, что тебе нравится, как создать свое — и только свое — "облако реальности", и жить, наслаждаясь потоком времени — об этом в интервью порталу "Волга Ньюс" рассуждает известная самарская художница-иллюстратор Таня Ройз.

Кошелек

Россельхозбанк представил цифровую экосистему на агровыставке в Самарской области

В п. Усть-Кинельский Самарской области завершила работу XXIV Поволжская агропромышленная выставка, которая проходила 23 и 24 сентября 2022 года при поддержке Правительства Самарской области и Министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области. Крупнейшее специализированное мероприятие в Приволжском федеральном округе прошло на 40 га выставочной площади и собрало более 500 участников агросферы, сельхозмашиностроения, ветеринарии из 15 регионов РФ, а также Республики Беларусь.

Шьям Намбиар, Авито: Самарская область — один из самых активных регионов на карте Авито

На прошлой неделе Самару посетил директор клиентского сервиса Авито Шьям Намбиар. Корреспонденту "Волга Ньюс" удалось с ним пообщаться и расспросить о целях поездки и планах развития платформы.

Здоровье

Милена Климанова (Take pill): «Удаленный контроль - это спасение для врача и пациента»

Как оптимизировать контакты лечащего врача и пациента, сделать их простыми и безопасными? Ведь при некоторых заболеваниях лечение длится годами, а приходить на осмотр в поликлинику получается не всегда. Особенно остро эти вопросы встают при лечении инфекционных заболеваний, несущих социальную опасность.

Химики Самарского политеха ищут новые антидиабетические средства

Ученые технического университета синтезируют вещества, на основе которых можно будет создать более эффективные, чем сегодняшние, лекарственные препараты антидиабетического действия. Проект получил поддержку Российского научного фонда на ближайшие три года.

Мой дом

Он и она