ВСК застраховала автомобили ФКП "Аэропорты Севера"

22.06.2023 15:33 Читали 63

Якутский филиал Страхового Дома ВСК защитил полисами ОСАГО автомобили Федерального казенного предприятия "Аэропорты Севера".

Страховая защита действует до конца июня 2024 года. Согласно договору, полисами ОСАГО обеспечено 466 автомобилей. Стоимость контракта составила более 440 тыс. рублей.

ФКП "Аэропорты Севера" — это динамично развивающееся предприятие, объединяющее 31 аэропорт и 2 посадочные площадки в центральной, восточной и арктической зонах Республики Саха (Якутия) и Магаданской области. Услуги организации соответствуют всем необходимым требованиям в области гражданской авиации и направлены на обеспечение надежного уровня безопасности и регулярности полетов.