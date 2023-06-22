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Сотрудница ВСК представляет Россию на конкурсе красоты "Миссис Земной Шар-2023"

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Вице-президент Страхового Дома ВСК Ольга Каменская представляет Россию в самом престижном международном конкурсе красоты среди замужних женщин "Миссис Земной Шар-2023" (Mrs. Globe 2023). Ольга участвует в номинации "Пышные формы", демонстрируя уверенность, элегантность и стиль.

Событие проходит в эти дни в городе Палм Спрингс штата Калифорния США. Красавицы со всего мира борются в трех номинациях: "Миссис Земной Шар", "Миссис Земной Шар Классик" (для женщин 45 лет и старше), а также "Миссис Земной Шар Пышные формы" (женщины, носящие одежду не меньше 48 размера). Финал мероприятия состоится 24 июня.

Подготовка Ольги Каменской к конкурсу заняла несколько месяцев. Россиянка успешно прошла несколько собеседований с организаторами и режиссером события на английском языке, где продемонстрировала обаяние, интеллект и коммуникативные навыки. Кроме того, сотрудница ВСК разработала дизайн и пошила 10 платьев и костюмов, соответствующих тематике и цветовой гамме события. Также Ольга продемонстрировала заботу и внимание к деталям, подготовив 108 подарков для каждой соперницы и персонала конкурса.

"Для меня большая честь - представлять Россию на лучшем международном конкурсе красоты для замужних женщин. Первый конкурсный день произвел на меня неизгладимое впечатление. Не покидало ощущение, что я сплю или нахожусь в кино. Масштаб мероприятия поражает. Горжусь, что в первый же вечер мне вручили четыре номинации, в том числе за лучшее вечернее платье", - рассказала Каменская. Из-за сложности путешествия в Америку сотрудница ВСК прилетела на конкурс без семьи и друзей, но ежедневно получает огромную поддержку из России.

В августе 2022 года Ольга Каменская стала победительницей конкурса "Миссис Россия-2022" в номинации "Пышные формы". Всего за главное звание боролись 25 красавиц со всей страны.

"Миссис Земной Шар" - самый престижный международный конкурс красоты среди замужних женщин. Мероприятие основано в 1996 году. Оно объединяет вдохновляющих и успешных женщин мира, пропагандируя их красоту, интеллект и активную гражданскую позицию. Предыдущие конкурсы проходили в Мексике, Греции, Латвии, США, Словакии, Китае и на Виргинских островах.

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