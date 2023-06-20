Не упусти свой шанс стать студентом без экзаменов

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Какой выпускник школы не мечтает учиться в крутом вузе? И какой вуз не заинтересован в умных и талантливых абитуриентах? Встретиться им помогают образовательные олимпиады, которые еще называют вузовскими. Этот интеллектуальный конкурс для абитуриентов дает шанс поступить в университет без вступительных экзаменов онлайн и даже получить государственную стипендию.

Приоритетные направления олимпиад ПГУТИ — точные науки. Среди них привычные математика, физика и информатика и новые: программирование и робототехника. Однако бывают и гуманитарные, которые проводятся в рамках Всероссийской олимпиады школьников.

Зачем участвовать в олимпиадах? Чтобы проверить свои силы, прокачать компетенции, получить опыт прохождения конкурсного отбора, узнать свои слабые стороны, наконец.

О том, как это обычно происходит в Поволжском государственном университете телекоммуникаций и информатики, мы расспросили директора Центра стратегических инициатив ПГУТИ и одновременно руководителя ИТ-клуба ПГУТИ Ольгу Коняеву.

Она рассказала, что обычно олимпиады в университете — это крупные события, привлекающие большое число конкурсантов, особенно на волне поднявшегося интереса к сфере ИТ. И вот почему.

«Возможности, которые дает школьникам участие во всероссийских олимпиадах, называют олимпийским лифтом. Победители получают право льготного зачисления, без экзаменов, в университет, институт или академию, для которой предмет олимпиады является профильным. Кроме того, вместо результата ЕГЭ они получают свои законные 100 баллов по предмету олимпиады при поступлении на непрофильные направления», — пояснила Ольга Коняева.

Причем, как оказалось, воспользоваться льготами победители всероссийских олимпиад могут на протяжении четырех лет. Не удивительно, что во Всероссийской олимпиаде школьников в прошлом году приняло участие более 7 миллионов российских школьников. В жестком финальном состязании за право называться победителем и призером интеллектуального соревнования боролось только 6 тысяч ребят. Для призеров устраиваются дополнительные соревнования, по результатам которых можно попасть в сборную команду России для участия в международных олимпиадах. А теперь представьте, какие преимущества при поступлении в вуз это принесет счастливчикам!

В январе 2023 года в университете проходил региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку. Участие в нем приняли более 400 учащихся из 9-11 классов.

ПГУТИ активно участвует в развитии олимпиадного движения и проводит свои профильные состязания в знаниях. В конце ноября 2022 года для студентов и школьников прошел «I Самарский турнир по спортивному программированию». Его организатором университет выступил совместно с Федерацией спортивного программирования России. Призовой фонд состязания составил 100 тыс. рублей. У финалистов была возможность пообщаться со специалистами и представителями топовых ИТ-компаний региона. К слову, летом прошлого года эту дисциплину официально признали отдельным видом спорта.

В марте текущего года в олимпиаде по информационной безопасности приняло участие более 100 ребят из 84 школ области. Им пришлось поломать голову над решением задач различной степени сложности из компьютерной криминалистики, стеганографии, криптографии, программирования, поиска веб-уязвимостей.

Традиционно весной в университете проходит олимпиада в сфере инфокоммуникационных технологий «Цифровая весна» для студентов. В ее организации, как правило, участвуют крупные индустриальные партнеры университета. В прошлом году олимпиада включала сразу 19 секций. Каждая была связана с разработками программного обеспечения и телекоммуникациями. Конкурсанты проверяли свои навыки и знания в области анализа данных, робототехнике, физике и нанотехнологиях.

В прошлом году в «Цифровой весне» впервые приняли участие школьники. Они познакомились с университетом и потенциальными работодателями, которые часто ищут амбициозных и талантливых ребят на подобных состязаниях умов.

ПГУТИ дает шанс показать, на что ты способен в современной цифровой среде, каждому. Участвуй, побеждай, поступай!

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Назад. 20 июня 2023
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