Надежная защита

19.06.2023 15:44 Читали 18

В поиске информации в сети юный пользователь может столкнуться с шокирующими сведениями и злоумышленниками. Как защитить ребенка от интернет-угроз?

Безопасность в интернете: что должен знать ребенок?

В поиске информации в сети юный пользователь может столкнуться с шокирующими сведениями и злоумышленниками. Как защитить ребенка от интернет-угроз?

Специалисты «Касперского» поделились данными за 2022 год. По их сведениям, дети узнают об интернете с 10 лет. Среди популярных соцсетей — VK, Youtube, TikTok, Одноклассники, Likee. В числе востребованных приложений: YouTube (26%), TikTok (18%) и Viber (11,5%). Более половины ребят заводят скрытые чаты, а 31% общается с друзьями не из школы.

Среди основных угроз — груминг (попытка установить близкие отношения для получения приватных фото или видео) и кибербуллинг (психологическое давление). Так, 79% детей получают заявки в друзья от незнакомцев, среди которых 23% взрослых. Это связано с открытостью детей в сети — они указывают место учебы и номер телефона.

Специалисты «Касперского» рекомендуют объяснять ребенку правила безопасного общения, проверять название сайта перед вводом данных и использовать надежные пароли (12 символов с буквами в разном регистре, цифрами и спецсимволами).

Какие угрозы несет интернет для самарских пользователей?

В конце прошлого года специалисты «Касперского» отметили популярные угрозы для жителей Самарской области и рассказали о методах защиты от мошенников.

На каждом пятом компьютере жителей региона специалисты обнаружили вредоносные файлы. В компаниях доля угроз составила 16%, а надоедливого спама — 21%. На телефоны совершили 368 тыс. атак. «Касперский» заблокировал более миллиона переходов на поддельные сайты.

Специалисты советуют не скачивать программы из неофициальных источников, не переходить по ссылкам с сомнительных писем, создавать надежные пароли и устанавливать обновления.

Другая угроза — телефонные мошенники. В прошлом году они звонили 17% пользователям ежемесячно. Но в этом вопросе есть заблуждения. Например, миф о том, что нельзя отвечать неизвестным «да» или «нет». Хотя банки используют многофакторную защиту, и одного голоса для вывода денег недостаточно.

Эксперты напоминают, не следует передавать личные данные, а при сомнениях лучше завершить разговор. Не помешают и определители номеров.

Киберугроза будет уничтожена

В прошлом году зарубежные программы защиты информации ушли с отечественного рынка. Удалось ли их заменить? Как сегодня сохранить данные в безопасности?

Управляющий директор «Касперского» в России и СНГ Анна Кулашова уверена, отечественный рынок информационной безопасности будет расти. Это связано с усилением кибератак и созданием информационного суверенитета.

Ранее рынок занимали иностранные средства. В прошлом году они прекратили работу и снижали эффективность из-за отсутствия обновлений. Зарубежные «защитники» оставили клиентов наедине с DDoS-вторжениями, кражами данных и, например, «вирусом» CryWiper. Он выдает себя за вымогателя и требует выкуп.

Но «иностранцев» сменили российские решения. Анна Кулашова отметила, наши производители делают качественные программы защиты, признанные во всем мире. В прошлом году представители «Касперского» заметили рост продаж Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform (анализ систем безопасности) в десять раз. Востребованы решения для защиты своих устройств, а также для детей — Kaspersky Safe Kids. В связи с ростом телефонного мошенничества устанавливают Kaspersky Who Calls.

Самарские школьники научились предсказывать погоду

Что общего между комиксами, погодой, искусственным интеллектом (ИИ) и образованием? «Урок цифры» выстроил взаимосвязь между ними и познакомил самарских школьников с современными технологиями.

Более миллиона ребят со всей страны побывали на «Уроке цифры» в конце января этого года. Проект познакомил детей с работой ИИ и особенностями машинного обучения. Среди активных участников — школьники из Самарской области.

Онлайн-урок организовали в форме игры и комикса. Школьникам предложили три уровня: для младших, средних и старших классов. Основная цель — воспитать новых цифровых специалистов. Ученики побывали метеорологами, аналитиками и инженерами. Ребята делали прогнозы, собирали и анализировали данные о погоде.