Квартиры стали дороги: продажи полисов имущественного страхования уверенно растут

19.06.2023 12:39 Читали 14

С начала 2023 года в России растёт спрос на страхование квартир – к такому выводу пришли аналитики Страхового Дома ВСК. Объем продаж коробочных полисов страхования квартир увеличился на 73% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По оценкам компании, востребованность имущественного страхования обусловлена, в том числе, участившимися пожарами.

По данным МЧС России по итогам 2022 года количество возгораний в многоквартирных домах увеличилось на 7,9%. А в 2023 году режим ЧС в связи с лесными пожарами был введен в нескольких регионах страны, только в Курганской области огнем были почти полностью уничтожены несколько населенных пунктов.

По итогам первых пяти месяцев 2023 года объем выплат ВСК своим клиентам по страхованию квартир увеличился в соответствии с ростом портфеля. Одними из самых распространенных рисков по страхованию квартир остаются затопления – на них приходится 72% компенсаций. В 2023 году общий объем выплат в связи с повреждением имущества водой вырос на 20%.

Пожары занимают чуть более 6% в общей структуре выплат ВСК с начала года, при этом повреждения огнем приводят к большему ущербу.

Самыми быстрыми темпами растет объем выплат по гражданской ответственности – когда владелец полиса становится виновником ЧП, и страховая компания покрывает финансовый ущерб, нанесенный пострадавшим. В этом году сумма подобных выплат увеличилась в 2,3 раза по сравнению с 2022 годом.

Помимо перечисленных типов происшествий, страхование квартир покрывает иные риски – аварии на инженерных системах, стихийные бедствия, противоправные действия третьих лиц (кражи, разбои и пр.), падение летательных объектов. Сумма компенсаций по подобным страховым случаям выросла в 2023 году в 4 раза.

«Одним из преимуществ коробочных продуктов по страхованию квартир является простота оформления. Клиенту не нужно делать опись, дожидаться осмотра квартиры и дополнительного согласования со страховой компанией, посещать офис страховщика. При этом, лимит ответственности по таким полисам составляет до 17 млн рублей. В летний сезон страхование особенно актуально - многие россияне отправляются на выходные на дачу или уезжают в отпуск, а жилье остается без присмотра. Полисы по страхованию имущества физических лиц покрывают такие риски, как пожар, проникновение воды из соседних помещений, природные катаклизмы, падение летательных аппаратов, взрыв газового и иного оборудования, противоправные действий третьих лиц», - добавляет Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК.