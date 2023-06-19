16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Квартиры стали дороги: продажи полисов имущественного страхования уверенно растут

Читали 14

С начала 2023 года в России растёт спрос на страхование квартир – к такому выводу пришли аналитики Страхового Дома ВСК. Объем продаж коробочных полисов страхования квартир увеличился на 73% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По оценкам компании, востребованность имущественного страхования обусловлена, в том числе, участившимися пожарами.

По данным МЧС России по итогам 2022 года количество возгораний в многоквартирных домах увеличилось на 7,9%. А в 2023 году режим ЧС в связи с лесными пожарами был введен в нескольких регионах страны, только в Курганской области огнем были почти полностью уничтожены несколько населенных пунктов.

По итогам первых пяти месяцев 2023 года объем выплат ВСК своим клиентам по страхованию квартир увеличился в соответствии с ростом портфеля. Одними из самых распространенных рисков по страхованию квартир остаются затопления – на них приходится 72% компенсаций. В 2023 году общий объем выплат в связи с повреждением имущества водой вырос на 20%.

Пожары занимают чуть более 6% в общей структуре выплат ВСК с начала года, при этом повреждения огнем приводят к большему ущербу.

Самыми быстрыми темпами растет объем выплат по гражданской ответственности – когда владелец полиса становится виновником ЧП, и страховая компания покрывает финансовый ущерб, нанесенный пострадавшим. В этом году сумма подобных выплат увеличилась в 2,3 раза по сравнению с 2022 годом.

Помимо перечисленных типов происшествий, страхование квартир покрывает иные риски – аварии на инженерных системах, стихийные бедствия, противоправные действия третьих лиц (кражи, разбои и пр.), падение летательных объектов. Сумма компенсаций по подобным страховым случаям выросла в 2023 году в 4 раза.

«Одним из преимуществ коробочных продуктов по страхованию квартир является простота оформления. Клиенту не нужно делать опись, дожидаться осмотра квартиры и дополнительного согласования со страховой компанией, посещать офис страховщика. При этом, лимит ответственности по таким полисам составляет до 17 млн рублей. В летний сезон страхование особенно актуально - многие россияне отправляются на выходные на дачу или уезжают в отпуск, а жилье остается без присмотра. Полисы по страхованию имущества физических лиц покрывают такие риски, как пожар, проникновение воды из соседних помещений, природные катаклизмы, падение летательных аппаратов, взрыв газового и иного оборудования, противоправные действий третьих лиц», - добавляет Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК.

Версия для печати

Новости

Назад. 19 июня 2023
Иллюстратор Таня Ройз: "Если художнику суждено ходить по мукам – пусть ходит, это умение ему пригодится"
Квартиры стали дороги: продажи полисов имущественного страхования уверенно растут

В России и мире

Осенью в Самаре откроется Волжский государственный университет водного транспорта

Волжский государственный университет водного транспорта (ВГУВТ) уже осенью откроет свои двери для всех желающих, который находился на реставрации с 2021 года. Сооружение является культурным наследием города Самары — раньше это был купеческий дом первой половины ХХ века. Однако реставрация не проводилась с 1936 года.

Мария Богомолова: "Профессия в ИТ — это свобода творческой самореализации"

У каждого молодого (и не только) человека в определенный момент жизни появляется необходимость выбора профессии. Сейчас, наверное, на вопрос, на кого пойти учиться, любой посоветует отрасль ИТ и будет прав. О востребованности, комфортности условий работы и уровне зарплаты ИТ-специалистов ходят легенды. О том, каких ИТ-специалистов готовит вуз и как адаптируется к постоянно меняющимся требованиям рынка, мы расспросили декана факультета информационных систем и технологий Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики (ПГУТИ) Марию Богомолову.

Культура и стиль

В Самаре пройдет первый арт-маркет

В субботу, 13 мая на летнике бара "ВечноМолодой" пройдет первый арт-маркет в истории города. На одной площадке соберутся разноплановые представители творческой молодежи Самары начиная от художников и заканчивая дизайнерами. А организатором маркета стала студентка 3 курса Самарского политеха Линда Агамирян. Накануне создательница маркета рассказала о ходе подготовке и идеи создания мероприятия.

Люди

Иллюстратор Таня Ройз: "Если художнику суждено ходить по мукам – пусть ходит, это умение ему пригодится"

Балерина, визажист, телеведущая, дизайнер интерьеров и фотограф — прежде, чем найти свое призвание художница Таня Ройз освоила много профессий. Нестандартный взгляд на судьбу творческого человека, искусство сфокусироваться на важном и заниматься тем, что тебе нравится, как создать свое — и только свое — "облако реальности", и жить, наслаждаясь потоком времени — об этом в интервью порталу "Волга Ньюс" рассуждает известная самарская художница-иллюстратор Таня Ройз.

Кошелек

Россельхозбанк представил цифровую экосистему на агровыставке в Самарской области

В п. Усть-Кинельский Самарской области завершила работу XXIV Поволжская агропромышленная выставка, которая проходила 23 и 24 сентября 2022 года при поддержке Правительства Самарской области и Министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области. Крупнейшее специализированное мероприятие в Приволжском федеральном округе прошло на 40 га выставочной площади и собрало более 500 участников агросферы, сельхозмашиностроения, ветеринарии из 15 регионов РФ, а также Республики Беларусь.

Шьям Намбиар, Авито: Самарская область — один из самых активных регионов на карте Авито

На прошлой неделе Самару посетил директор клиентского сервиса Авито Шьям Намбиар. Корреспонденту "Волга Ньюс" удалось с ним пообщаться и расспросить о целях поездки и планах развития платформы.

Здоровье

Милена Климанова (Take pill): «Удаленный контроль - это спасение для врача и пациента»

Как оптимизировать контакты лечащего врача и пациента, сделать их простыми и безопасными? Ведь при некоторых заболеваниях лечение длится годами, а приходить на осмотр в поликлинику получается не всегда. Особенно остро эти вопросы встают при лечении инфекционных заболеваний, несущих социальную опасность.

Химики Самарского политеха ищут новые антидиабетические средства

Ученые технического университета синтезируют вещества, на основе которых можно будет создать более эффективные, чем сегодняшние, лекарственные препараты антидиабетического действия. Проект получил поддержку Российского научного фонда на ближайшие три года.

Мой дом

Он и она