Иллюстратор Таня Ройз: "Если художнику суждено ходить по мукам – пусть ходит, это умение ему пригодится"

19.06.2023 12:47 Читали 18

Балерина, визажист, телеведущая, дизайнер интерьеров и фотограф — прежде, чем найти свое призвание художница Таня Ройз освоила много профессий. Нестандартный взгляд на судьбу творческого человека, искусство сфокусироваться на важном и заниматься тем, что тебе нравится, как создать свое — и только свое — "облако реальности", и жить, наслаждаясь потоком времени — об этом в интервью порталу "Волга Ньюс" рассуждает известная самарская художница-иллюстратор Таня Ройз.

— О своем прошлом Вы отзываетесь так: "человек-сканер, за плечами красные дипломы, два высших образования (в том числе художественное) множество обучений и профессий: занималась балетом, работала визажистом, дизайнером интерьера, фотографом, вела передачу о стиле и имидже на телевидении. Есть опыт в анимации и в графическом дизайне".

Что повлияло на выбор сегодняшней профессии — "живопись и книжная иллюстрация"? Почему выбор пал именно на детские книги?



— Я рисовала всегда, сколько себя помню. Все, чем я занималась, любая моя работа всегда была связана с творчеством, и часто напрямую — с умением рисовать.

Картины я писала всегда. Возможно потому, что внутри есть сильное желание высказаться о чем-то личном, о том, что волнует. А еще сам процесс живописи расслабляет и радует.

Я рисую не только детские книги, у меня есть сборник "взрослой" трогательной лирики в стихах с моими черно-белыми иллюстрациями. Работала над книгами рассказов "взрослых" сказок, поднимающих грустные серьезные темы. Есть два томика афоризмов, наполненных и грустью, и юмором, и едким сарказмом. Было интересной и непростой задачей выражать емкие смыслы в графике.



А детскую иллюстрацию я особенно люблю — в ней все возможно, даже самое невероятное. И это такой простор для творчества! Детская иллюстрация будто разрешает мне, взрослому человеку, легально впадать в детство, придумывать волшебные миры, рисовать сказочно-чудесных героев.

— Помогает ли опыт прошлых лет творить сегодня или наоборот — хочется начать с чистого листа, прожить новую жизнь в новой профессии?



— Думается, без прошлого я не была бы тем, кто я есть. Я ведь по сути и не меняла кардинально деятельность. Лишь заузила сферу, навела резкость на самую важную тему. Вообще, иллюстратору очень важно иметь широкий кругозор, насмотренность, жизненный и культурный багаж. Это очень помогает.



— В одном из интервью Вы рассказывали о судьбоносной встрече с одной из подруг, о дальнейшей совместной работе по дизайну интерьеров.

Можно ли сказать, что знакомство и совместная работа с Денисом Либстером также относятся к разряду судьбоносных, которые также повлияли на Ваш выбор?



— Любые случайности неслучайны, кажется так говорила мудрая черепаха из детского мультика. Я с ней согласна. С Денисом, нашим самарским сказочником, мне комфортно общаться и вести любые совместные проекты. Я бы назвала это не сотрудничеством, а сотворчеством. К тому же иллюстрировать истории, которые самой очень нравятся — это отдельное удовольствие.

Благодаря Денису, я поняла, что такое — идеальный заказчик. Он дает мне, как иллюстратору, полную свободу и доверяет творческому чутью, вкусу и видению. Это ли не счастье?



— Вы проиллюстрировали больше 10 книг самарских писателей и поэтов. Рисуете театральные афиши, календари, открытки, сотрудничаете с журналами. Проводите мастер-классы по рисованию живых персонажей и атмосферных иллюстраций к историям. В свободное время пишете маслом и акрилом, участвуете в самых разных творческих проектах и выставках-продажах.

Нет ли иногда желания, как у Вашей коллеги, все бросить и уехать далеко-далеко — отдохнуть, перезагрузиться, сменить вектор движения? Заняться в тихом уголке той самой "тихой книгой без слов"?



— Когда-то очень давно такие желания настигали. Сейчас — нет. Я наконец-то выстроила свой рабочий график и творческий процесс, так что не выгораю, не устаю от того, чем занимаюсь. Авралы и горящие дедлайны бывают конечно, но они скорее мотивируют и держат в тонусе.



— Расскажите о Ваших новых проектах: "Сказки города на Волге", "Приключения из старого блокнота" — как они создавались, что было наиболее трудным или интересным?



— Эти два проекта связаны с моим родным городом. Самару я искренне люблю, поэтому мне было интересно.

Цель проекта " Сказки города на Волге" даже звучит чудесно — создать сказочную мифологию родного города. Денис учил основам создания историй. С ним юные сказочники придумывали волшебные истории о реальных местах Самары и области. Я участвовала, как приглашенный мастер–иллюстратор и рассказывала про визуальную составляющую. Все придуманные и нарисованные участниками истории будут собраны в книгу "Сказки города на Волге". Я учила основам композиции и раскадровки будущей книги, рассказывала, как выделять главное и стилизовать сложное.

Проект "Приключения из старого блокнота" — это живой квест-приключение с продуманным маршрутом по знаковым историческим местам Самары, созданный по инициативе компании "Ростелеком" и портала "Волга Ньюс". Денис задумал написать историю в духе "Кортика" и "Бронзовой птицы". Мне на начальном этапе предстояло придумать, как будут выглядеть герои истории: любознательные школьники Веня и Лиза.

Сложностей здесь не было совсем. Задача была поставлена четко, а это уже залог успеха. Не было бесконечных правок, длительных согласований и недопониманий в процессе. После утверждения героев, я поставила себе задачу изобразить знакомые места атмосферно, с теплотой. Вот над этим уже пришлось поломать голову. Я самостоятельно прошла по маршруту, отсняла нужные локации на фотоаппарат, отобрала интересные и говорящие ракурсы. Нарисовать узнаваемо, совместив правду жизни с иллюстраторскими допущениями было непросто и вместе с тем интересно.



— С какими авторами Вам хотелось бы начать сотрудничество? С чем связан выбор?

— Не назову конкретных фамилий. В плане развития в профессии было бы интересно получить опыт сотрудничества с большими настоящими издательствами. Двигаюсь в желаемом направлении, но не спешу.



— Можно ли сказать, что Вы сами выбираете заказчика?

— Думаю, мы выбираем друг друга. Это двусторонний процесс. Например, я почти не рисую коммерческие вещи (упаковки, бренд-персонажи, рекламные листовки) Я не рисую кричащее, агрессивное, не совпадающее с ценностями. В моем портфолио в соцсетях этого нет, соответственно ко мне с этим не обращаются.

Вообще, мне очень везёт на заказчиков, со многими мы впоследствии хорошо общаемся, сотрудничаем годами, дружим.



— Иллюстрации в литературе для детей меняются сообразно эпохе или есть вечные темы, изобразительные приемы, которые не меняются с годами и актуальны во все времена?

— Сейчас эпоха трендов. Иллюстрация не исключение. Некоторое время назад я даже переживала, что мои иллюстрации недостаточно остромодные, что я рисую не то, что востребовано на современном рынке книжной иллюстрации.

Сейчас я уверена, что есть и вечные темы, и вечные жанры, и классические приемы, которые остаются важными и нужными. Они находят своего читателя и ценителя. Мне многое нравится в современной иллюстрации, есть чему поучиться. Но вдохновляет меня именно классика.



— Сейчас на помощь художникам приходит современная компьютерная техника. Уходят ли в прошлое старые добрые карандаш и бумага? От каких традиционных техник Вы не готовы отказаться, даже в угоду современным веяниям?



— Рисование на планшете значительно ускоряет и облегчает в некоторых технических моментах мою жизнь как иллюстратора. Но наброски на начальном этапе я всегда делаю на бумаге. Мне лучше думается с настоящим карандашом в руках.

Вообще, я часто отдыхаю от "цифры", рисую живые наброски, пишу маслом. У меня по старинке: мольберт, кисти, краски и большое количество самых разных "живых" материалов. От них я не откажусь.



— Что главное в профессии художника-иллюстратора? Как разглядеть в ребенке это будущее и не заставлять его "ходить по мукам", выбирая свой путь?

— Точных рецептов как разглядеть, не дам. Наверное, элементарно: ему должно быть интересно рисовать. Должен нравиться процесс. Но вообще в этой профессии главное — симбиоз самых разных качеств. Начиная от навыков планирования, заканчивая психологией общения. Только умения рисовать определенно недостаточно. Так что, если перед тем, как стать великим иллюстратором, вашему ребенку суждено "походить по мукам" пусть ходит — в будущем ему это очень пригодится.