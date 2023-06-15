Happy index - 82%: Александр Тарновский рассказал на ПМЭФ о новых практиках формирования корпоративной культуры в ВСК

15.06.2023 17:34 Читали 11

Социальная ответственность — ключевой элемент корпоративной культуры Страхового Дома ВСК, компания активно реализует проекты, направленных на поддержку и заботу о своих сотрудниках и их семьях. Об этом рассказал генеральный директор Страхового Дома ВСК Александр Тарновский в рамках своего выступления на сессии ПМЭФ 2023 "Будут люди — будет бизнес: стратегическая мотивация для частных инвестиций в демографию".

В рамках сессии члены правительства, представители частного бизнеса и отраслевых союзов обсудили проблему повышения рождаемости в стране, способы реализации задач социальной поддержки семей на государственном уровне, а также инициативы частного бизнеса в сфере демографической политики.

Одной их ключевых тем сессии стал вопрос повышения рождаемости в стране. ВСК активно поддерживает своих сотрудниц, находящихся в декретном отпуске — на сегодняшний день в компании более 600 будущих мам. Страховой Дом ВСК запустил корпоративную программу, направленную на улучшение физического и психологического здоровья сотрудниц, их адаптацию после завершения декрета. В рамках проекта с семьями работают: тренер по послеродовому восстановлению, нутрициолог, который дает полезные советы по питанию мам и малышей, семейные психологи.

Страховой Дом ВСК входит в число крупных российских компаний, для которых семейно-ориентированные практики являются ключевым инструментом работы с коллективом.

На сегодняшний день в ВСК работает почти 7 тыс. человек, среди них 30% — это молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет. В компании действует более 20 программ и инициатив для поддержки сотрудников и их семей, среди которых в том числе и нематериальные способы мотивации.

Например, в 2022 году компания запустила социальный проект "Забота на работе", который объединил 7 важных для команды видов помощи и поддержки персонала. Так, сотрудники могут путешествовать вместе со своими семьями — на территории дома приемов ВСК для них оборудованы дома для отдыха и разработана экскурсионная программа. В прошлом году компания организовала выезд для 650 своих сотрудников со всей страны — из Волгограда, Благовещенска, Магадана, Хабаровска. В 2023 году в планах ВСК принять не менее 1000 гостей из различных регионов России.

Также сотрудники ВСК имеют возможность при необходимости обратиться за помощью в поиске медицинских препаратов в случае сложного заболевания. С момента запуска программы весной 2022 года было обработано более 500 обращений. Для сотрудников и членов их семей, попавших в сложную жизненную ситуацию, организована корпоративная служба психологической поддержки.

Еще один интересный проект ВСК — вручение сотрудникам корпоративных наград. Родителям специалистов от лица руководства компании направляются благодарственные письма, где топ-менеджеры ВСК выражают признательность за вклад их детей в развитие бизнеса и выдающиеся достижения.

Также в ВСК реализуются специальные проекты для более чем 5 тыс. детей сотрудников. Это и анимационные программы в рамках субботников, и творческие конкурсы, новогодние поздравления, спортивные мероприятия. В этом году в компании пройдет первая стажировка для подростков в возрасте 15-16 лет. Это учебный проект для детей сотрудников из различных филиалов, которые сейчас выбирают свою будущую профессию и ВУЗ. Школьники попробуют свои силы в отделе андеррайтинга, в продажах, урегулировании убытков и разработке новых цифровых продуктов.

"ВСК постоянно находится в контакте с сотрудниками компании. Мы регулярно проводим опросы, получаем обратную связь, прислушиваемся к просьбам и стараемся удовлетворить приоритетные пожелания команды. Социальные проекты помогают выстроить человекоцентричный подход — ведь корпоративная культура оказывает позитивное влияние не только на атмосферу внутри коллектива, но и на продуктивность работы в целом. В компании с начала реализации данной HR-стратегии уровень текучести кадров сократился до 15%, а лояльность сотрудников и happy index выросли до 82%", — отмечает Александр Тарновский, генеральный директор Страхового Дома ВСК.