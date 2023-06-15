16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Happy index - 82%: Александр Тарновский рассказал на ПМЭФ о новых практиках формирования корпоративной культуры в ВСК

Читали 11

Социальная ответственность — ключевой элемент корпоративной культуры Страхового Дома ВСК, компания активно реализует проекты, направленных на поддержку и заботу о своих сотрудниках и их семьях. Об этом рассказал генеральный директор Страхового Дома ВСК Александр Тарновский в рамках своего выступления на сессии ПМЭФ 2023 "Будут люди — будет бизнес: стратегическая мотивация для частных инвестиций в демографию".

В рамках сессии члены правительства, представители частного бизнеса и отраслевых союзов обсудили проблему повышения рождаемости в стране, способы реализации задач социальной поддержки семей на государственном уровне, а также инициативы частного бизнеса в сфере демографической политики.

Одной их ключевых тем сессии стал вопрос повышения рождаемости в стране. ВСК активно поддерживает своих сотрудниц, находящихся в декретном отпуске — на сегодняшний день в компании более 600 будущих мам. Страховой Дом ВСК запустил корпоративную программу, направленную на улучшение физического и психологического здоровья сотрудниц, их адаптацию после завершения декрета. В рамках проекта с семьями работают: тренер по послеродовому восстановлению, нутрициолог, который дает полезные советы по питанию мам и малышей, семейные психологи.

Страховой Дом ВСК входит в число крупных российских компаний, для которых семейно-ориентированные практики являются ключевым инструментом работы с коллективом.

На сегодняшний день в ВСК работает почти 7 тыс. человек, среди них 30% — это молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет. В компании действует более 20 программ и инициатив для поддержки сотрудников и их семей, среди которых в том числе и нематериальные способы мотивации.

Например, в 2022 году компания запустила социальный проект "Забота на работе", который объединил 7 важных для команды видов помощи и поддержки персонала. Так, сотрудники могут путешествовать вместе со своими семьями — на территории дома приемов ВСК для них оборудованы дома для отдыха и разработана экскурсионная программа. В прошлом году компания организовала выезд для 650 своих сотрудников со всей страны — из Волгограда, Благовещенска, Магадана, Хабаровска. В 2023 году в планах ВСК принять не менее 1000 гостей из различных регионов России.

Также сотрудники ВСК имеют возможность при необходимости обратиться за помощью в поиске медицинских препаратов в случае сложного заболевания. С момента запуска программы весной 2022 года было обработано более 500 обращений. Для сотрудников и членов их семей, попавших в сложную жизненную ситуацию, организована корпоративная служба психологической поддержки.

Еще один интересный проект ВСК — вручение сотрудникам корпоративных наград. Родителям специалистов от лица руководства компании направляются благодарственные письма, где топ-менеджеры ВСК выражают признательность за вклад их детей в развитие бизнеса и выдающиеся достижения.

Также в ВСК реализуются специальные проекты для более чем 5 тыс. детей сотрудников. Это и анимационные программы в рамках субботников, и творческие конкурсы, новогодние поздравления, спортивные мероприятия. В этом году в компании пройдет первая стажировка для подростков в возрасте 15-16 лет. Это учебный проект для детей сотрудников из различных филиалов, которые сейчас выбирают свою будущую профессию и ВУЗ. Школьники попробуют свои силы в отделе андеррайтинга, в продажах, урегулировании убытков и разработке новых цифровых продуктов.

"ВСК постоянно находится в контакте с сотрудниками компании. Мы регулярно проводим опросы, получаем обратную связь, прислушиваемся к просьбам и стараемся удовлетворить приоритетные пожелания команды. Социальные проекты помогают выстроить человекоцентричный подход — ведь корпоративная культура оказывает позитивное влияние не только на атмосферу внутри коллектива, но и на продуктивность работы в целом. В компании с начала реализации данной HR-стратегии уровень текучести кадров сократился до 15%, а лояльность сотрудников и happy index выросли до 82%", — отмечает Александр Тарновский, генеральный директор Страхового Дома ВСК.

Версия для печати

Новости

Назад. 15 июня 2023
Happy index - 82%: Александр Тарновский рассказал на ПМЭФ о новых практиках формирования корпоративной культуры в ВСК
По образу и подобию: что такое нейросети и почему их сравнивают с человеческим мозгом
ВСК и Правительство Воронежской области займутся развитием инвестиционных бизнес-проектов в регионе
ПСБ и финансовый маркетплейс Сравни подписали меморандум о сотрудничестве
Новые модели CHERY можно оформить в лизинг в CARCADE с максимальными скидками

В России и мире

Осенью в Самаре откроется Волжский государственный университет водного транспорта

Волжский государственный университет водного транспорта (ВГУВТ) уже осенью откроет свои двери для всех желающих, который находился на реставрации с 2021 года. Сооружение является культурным наследием города Самары — раньше это был купеческий дом первой половины ХХ века. Однако реставрация не проводилась с 1936 года.

Мария Богомолова: "Профессия в ИТ — это свобода творческой самореализации"

У каждого молодого (и не только) человека в определенный момент жизни появляется необходимость выбора профессии. Сейчас, наверное, на вопрос, на кого пойти учиться, любой посоветует отрасль ИТ и будет прав. О востребованности, комфортности условий работы и уровне зарплаты ИТ-специалистов ходят легенды. О том, каких ИТ-специалистов готовит вуз и как адаптируется к постоянно меняющимся требованиям рынка, мы расспросили декана факультета информационных систем и технологий Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики (ПГУТИ) Марию Богомолову.

Культура и стиль

В Самаре пройдет первый арт-маркет

В субботу, 13 мая на летнике бара "ВечноМолодой" пройдет первый арт-маркет в истории города. На одной площадке соберутся разноплановые представители творческой молодежи Самары начиная от художников и заканчивая дизайнерами. А организатором маркета стала студентка 3 курса Самарского политеха Линда Агамирян. Накануне создательница маркета рассказала о ходе подготовке и идеи создания мероприятия.

Люди

Кошелек

Россельхозбанк представил цифровую экосистему на агровыставке в Самарской области

В п. Усть-Кинельский Самарской области завершила работу XXIV Поволжская агропромышленная выставка, которая проходила 23 и 24 сентября 2022 года при поддержке Правительства Самарской области и Министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области. Крупнейшее специализированное мероприятие в Приволжском федеральном округе прошло на 40 га выставочной площади и собрало более 500 участников агросферы, сельхозмашиностроения, ветеринарии из 15 регионов РФ, а также Республики Беларусь.

Шьям Намбиар, Авито: Самарская область — один из самых активных регионов на карте Авито

На прошлой неделе Самару посетил директор клиентского сервиса Авито Шьям Намбиар. Корреспонденту "Волга Ньюс" удалось с ним пообщаться и расспросить о целях поездки и планах развития платформы.

Здоровье

Милена Климанова (Take pill): «Удаленный контроль - это спасение для врача и пациента»

Как оптимизировать контакты лечащего врача и пациента, сделать их простыми и безопасными? Ведь при некоторых заболеваниях лечение длится годами, а приходить на осмотр в поликлинику получается не всегда. Особенно остро эти вопросы встают при лечении инфекционных заболеваний, несущих социальную опасность.

Химики Самарского политеха ищут новые антидиабетические средства

Ученые технического университета синтезируют вещества, на основе которых можно будет создать более эффективные, чем сегодняшние, лекарственные препараты антидиабетического действия. Проект получил поддержку Российского научного фонда на ближайшие три года.

Мой дом

Он и она