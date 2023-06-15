ПСБ и финансовый маркетплейс Сравни подписали меморандум о сотрудничестве

15.06.2023 15:30 Читали 9

В рамках XXVI Петербургского международного экономического форума ПСБ и финансовый маркетплейс Сравни заключили меморандум о расширении сотрудничества. Документ предусматривает развитие сервиса по выпуску платежных виртуальных карт ПСБ, которые пользователи смогут моментально открывать на платформе Сравни. Активно развивая технологичные форматы банковского обслуживания, ПСБ расширяет спектр продуктов и услуг, доступных на платформах финансовых маркетплейсов. Ранее на платформе Сравни были запущены потребительские кредиты ПСБ.

"В рамках меморандума мы закрепляем новые направления сотрудничества, которые качественно меняют подход к работе с клиентами. Цифровая экспертиза и технологические возможности ПСБ позволяют нам быстро интегрировать передовые сервисные решения. В последние годы растет спрос населения на цифровые платежные сервисы, чему способствует развитие современных технологических решений и широкий спектр их применения в инфраструктуре торгово-сервисных предприятий и финансовой сфере. Совместные проекты с партнерами расширяют возможности удаленного обслуживания клиентов и делают доступнее банковские продукты для жителей всех российских регионов", — отметил старший вице-президент, руководитель блока розничного бизнеса ПСБ Мигель Маркарянц.

"На протяжении долгого времени наша компания развивает финансовые технологии в России: мы первыми на рынке запустили возможность сравнения всех банковских продуктов на одной платформе, а потом их онлайн-оформление. Наше партнерство с ПСБ позволит ускорить развитие цифровых продаж банковских продуктов и повысит доступность финансовых услуг для населения. Кредитование через маркетплейсы наращивает масштабы — не так давно через нашу платформу был оформлен самый крупный онлайн-кредит в 5 млн рублей, который выдал ПСБ. Это подтверждает то, что мы движемся в верном направлении и вместе делаем удобный финансовый сервис", — сказал заместитель генерального директора финансового маркетплейса Сравни Алексей Грибков.