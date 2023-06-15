Новые модели CHERY можно оформить в лизинг в CARCADE с максимальными скидками

15.06.2023 09:36 Читали 16

Лизинговая компания CARCADE объявляет об обновлении специальных условий при финансировании автомобилей марки CHERY. С июня максимальные корпоративные скидки распространяются на новые модели марки - Tiggo 8 pro e+ и ARRIZO 8.

В рамках специальной лизинговой программы скидка при оформлении договора составит 15% на CHERY Tiggo 8 pro e+ и 18% на CHERY ARRIZO 8 от итоговой стоимости автомобиля. При этом клиентам доступны и другие представители модельного ряда бренда, уровень корпоративной преференции на которые достигает 22%. Специальные условия от CARCADE можно использовать для снижения стоимости предмета лизинга или для уменьшения суммы лизинговых платежей.

Программа финансирования автомобилей CHERY позволяет оформить лизинг с авансом от 5%, выкупным платежом до 15% на срок до 60 месяцев и доступна для юридических лиц и предпринимателей со сроком регистрации от 3 месяцев. Для заключения договора в онлайн-формате клиентам, подключенным к электронному документообороту с CARCADE, достаточно подать заявку на сайте или обратиться к персональному менеджеру. Все последующие действия, включая формирование графика и подписание документов, происходят удаленно.

С июня 2022 года CARCADE является официальным провайдером лизинговой программы Chery Leasing. Специальные программы, разработанные в рамках сотрудничества с маркой, предоставляют клиентам возможность приоритетного подбора автомобилей из наличия и оформления лизинга в кратчайшие сроки по специальной процедуре оформления сделки. Кроме скидок, клиенты CARCADE всегда могут воспользоваться дополнительными услугами компании: автопомощь на дороге 24/7 и скидка на топливо до 11%. На этапе заключения лизинговой сделки возможно включение страховых продуктов в график договора, а количество финансируемых единиц техники доступно без ограничений на одно юридическое лицо.

Подробности условий и наличие нужного автомобиля уточняйте у финансовых консультантов CARCADE. Оставить заявку на подбор автомобиля и лизинговые расчеты можно по телефону горячей линии 8 800 700 30 30 или на сайт е компании .

Размер корпоративной скидки по топливной программе действителен на дату публикации релиза.