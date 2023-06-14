16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Роман Фролов на ПМЭФ: страхование играет важную роль в поддержке малого и среднего бизнеса

Читали 17

Сегмент малого и среднего предпринимательства в России стремительно растет – только за прошлый год в стране появилось более 178 тыс. новых субъектов МСП. Роман Фролов, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в рамках выступления на дискуссионной сессии ПМЭФ 2023 «Финансы для растущего бизнеса: ставки, условия и поддержка» рассказал о роли страхования в поддержке малого бизнеса, наиболее востребованных страховых программах для МСП и возможном участии страховщиков в проектах, направленных на реализацию господдержки сегмента.
Страхование играет важную роль в поддержке малого и среднего бизнеса, оказывая финансовую защиту от различных рисков и непредвиденных ситуаций. К ним можно отнести пожары, кражу, утрату или повреждение имущества. Существуют также программы, включающие в полис юридические проблемы – например, судебные иски со стороны клиентов. Страхование помогает компаниям решить не только финансовые сложности, но и снизить репутационные риски. Наличие полиса может стать конкурентным преимуществом перед потенциальными инвесторами. К тому же, организации, страхующие свою ответственность, считаются более надежными в глазах клиентов и партнеров.
ВСК является высокотехнологичной компанией, поэтому активно внедряет цифровые сервисы в продукты для юридических лиц. Например, наличие личного кабинета компании дает возможность дистанционно оформить полис в любое время и далее в режиме онлайн отслеживать процесс урегулирования убытков.
Среди игроков рынка МСП наиболее востребованными сегодня являются комплексные страховые программы, полисы страхования имущества и гражданской ответственности собственников и арендаторов помещений, корпоративное ДМС и страхование от несчастных случаев для небольших коллективов, а также ОСАГО для юридических лиц. В программы для предприятий пищевой отрасли можно включить страхование качества продукции, которое помогает избежать так называемого потребительского терроризма. Также последнее время набирает популярность страхование киберрисков. Особенно оно актуально для компаний, которые работаю с персональными данными, и у которых в штате нет хорошего специалиста по информационной безопасности.
Для страховых компаний сегмент МСП выглядит все более привлекательным. При этом, подходы к оценке риска, применяемые для крупного бизнеса, не всегда релевантны для малых предприятий. Поэтому ВСК разработала продукты с небольшими страховыми суммами, не требующие глубокого андеррайтинга. Например, сейчас можно купить онлайн полис гражданской ответственности перед третьими лицами со страховой суммой до 150 млн рублей, полис страхования помещений и отделки с лимитом ответственности до 20 млн рублей.
Стратегически важная задача для страхового бизнеса – участие в нацпроекте по поддержке МСБ. Его цель - расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию и страхованию. Правительством на эти цели выделен бюджет в размере 14,3 млрд рублей. Еще на 9 млрд рублей увеличена капитализация Корпорации МСП, которая предоставляет малому и среднему бизнесу беззалоговые кредиты под своё поручительство. Сейчас представители страхового сообщества ведут диалог с госорганами и общественными организациями по теме внесения в перечень целевых расходов при получении господдержки расходов на страхование.
«Основная цель нашей компании – создавать гибкие продукты и сервисы для своих клиентов. Представителям малого бизнеса важно иметь возможность удаленно оформить полис с нужным покрытием, без лишних рисков и по оптимальной стоимости. Поэтому мы наполняем наш маркетплейс предложениями, которые пользуются максимальным спросом у игроков данного сегмента. Это и страхование цифровой подписи, и коробочные решения по ДМС, позволяющие получить медицинскую помощь в самых удаленных районах нашей страны. Мы первые в страховой отрасли начали работу через цифровую платформу МСБ по наполнению продуктами страхования для юридических лиц. Данное направление развития позволяет обеспечить клиентам доступность, надежность, быстроту предоставления услуги. Также мы ведем переговоры с государственными платформами по размещению наших предложений для малых предприятий», - отмечает Роман Фролов, член Совета директоров Страхового Дома ВСК.

Версия для печати

Новости

Назад. 14 июня 2023
Роман Фролов на ПМЭФ: страхование играет важную роль в поддержке малого и среднего бизнеса
Работа на выпуск
Учат по-новому
Денис Либстер: "Мы заставили детей "совершить ту самую ошибку"

В России и мире

Осенью в Самаре откроется Волжский государственный университет водного транспорта

Волжский государственный университет водного транспорта (ВГУВТ) уже осенью откроет свои двери для всех желающих, который находился на реставрации с 2021 года. Сооружение является культурным наследием города Самары — раньше это был купеческий дом первой половины ХХ века. Однако реставрация не проводилась с 1936 года.

Мария Богомолова: "Профессия в ИТ — это свобода творческой самореализации"

У каждого молодого (и не только) человека в определенный момент жизни появляется необходимость выбора профессии. Сейчас, наверное, на вопрос, на кого пойти учиться, любой посоветует отрасль ИТ и будет прав. О востребованности, комфортности условий работы и уровне зарплаты ИТ-специалистов ходят легенды. О том, каких ИТ-специалистов готовит вуз и как адаптируется к постоянно меняющимся требованиям рынка, мы расспросили декана факультета информационных систем и технологий Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики (ПГУТИ) Марию Богомолову.

Культура и стиль

В Самаре пройдет первый арт-маркет

В субботу, 13 мая на летнике бара "ВечноМолодой" пройдет первый арт-маркет в истории города. На одной площадке соберутся разноплановые представители творческой молодежи Самары начиная от художников и заканчивая дизайнерами. А организатором маркета стала студентка 3 курса Самарского политеха Линда Агамирян. Накануне создательница маркета рассказала о ходе подготовке и идеи создания мероприятия.

Люди

Кошелек

Россельхозбанк представил цифровую экосистему на агровыставке в Самарской области

В п. Усть-Кинельский Самарской области завершила работу XXIV Поволжская агропромышленная выставка, которая проходила 23 и 24 сентября 2022 года при поддержке Правительства Самарской области и Министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области. Крупнейшее специализированное мероприятие в Приволжском федеральном округе прошло на 40 га выставочной площади и собрало более 500 участников агросферы, сельхозмашиностроения, ветеринарии из 15 регионов РФ, а также Республики Беларусь.

Шьям Намбиар, Авито: Самарская область — один из самых активных регионов на карте Авито

На прошлой неделе Самару посетил директор клиентского сервиса Авито Шьям Намбиар. Корреспонденту "Волга Ньюс" удалось с ним пообщаться и расспросить о целях поездки и планах развития платформы.

Здоровье

Милена Климанова (Take pill): «Удаленный контроль - это спасение для врача и пациента»

Как оптимизировать контакты лечащего врача и пациента, сделать их простыми и безопасными? Ведь при некоторых заболеваниях лечение длится годами, а приходить на осмотр в поликлинику получается не всегда. Особенно остро эти вопросы встают при лечении инфекционных заболеваний, несущих социальную опасность.

Химики Самарского политеха ищут новые антидиабетические средства

Ученые технического университета синтезируют вещества, на основе которых можно будет создать более эффективные, чем сегодняшние, лекарственные препараты антидиабетического действия. Проект получил поддержку Российского научного фонда на ближайшие три года.

Мой дом

Он и она