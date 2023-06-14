16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Учат по-новому

Читали 18

Внедрение цифровых технологий, развитие новых научных школ при сохранении действующих, введение новых курсов обучения самым современным профессиям - все это характеристики Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики (ПГУТИ) сейчас.

Новые подходы
В последние годы университет движется по пути развития и цифровизации всех аспектов своей деятельности, включая учебный процесс. Директор Центра стратегических инициатив ПГУТИ Ольга Коняева рассказала, что с 1 сентября начал работу "Мой цифровой университет", благодаря которому студенты теперь получают оценки в личном кабинете на портале, а не в зачетную книжку, и студенческий билет им заменила "Карта жителя Самарской области".

"Проект "Мой цифровой университет" — первый в Поволжье. Сервис работает по принципу единого окна и позволяет студентам получать необходимые справки и другие услуги в порядке электронной очереди в одном месте. Сервис будет развиваться, чтобы мы могли полностью перейти на безбумажный документооборот. Это один из ярких и осязаемых признаков цифровой трансформации вуза", — поясняет директор агентства цифровой трансформации WEBROVER и председатель ИТ-комитета Клуба директоров Самарской области Николай Никульников.

"Наши студенты активно участвуют в развитии университета. Благодаря ребятам из ИT-клуба появился чат-бот "Помощник ПГУТИ". С его помощью студенты и преподаватели могут отслеживать актуальное расписание, а также получить информацию о профессорско-преподавательском составе, факультетах и студенческой жизни. Сейчас команда клуба трудится над новостным порталом для Медиацентра ПГУТИ", — рассказывает Ольга Коняева и добавляет, что университет перешел на отечественную операционную систему РЕД ОС. Профессорско-преподавательский состав и сотрудники университета успешно прошли переподготовку на базе Самарского регионального телекоммуникационного тренинг-центра.


Современные знания
ИТ-технологии проникли, конечно же, и в образовательные программы ПГУТИ. Ведь сфера ИT и телекоммуникаций, на которой специализируется университет, развивается очень быстро, и рынок труда, соответственно, нуждается во все новых и новых специалистах. Требования к ИT-кадрам растут с каждым годом.

Так, по словам Ольги Коняевой, на сегодняшний день все студенты ИT-специальностей ПГУТИ изучают полный цикл разработки программного обеспечения от сбора и анализа требований до тестирования. "Студенты получают реальные знания, которые можно сразу применить на практике, что ценится компаниями-работодателями", — объясняет Ольга Коняева и добавляет, что в последние годы наметилась серьезная тенденция роста вовлеченности индустриальных партнеров в учебный процесс.

Например, в 2022-2023 учебном году был запущен интересный проект с Yandex Cloud, в ходе которого студенты параллельно с основным учебным процессом получили возможность обучаться у действующих специалистов компании. Кроме того, вуз активно ведет переговоры с ведущей телекомпанией страны по внедрению курса DevOps. "Специалисты этого профиля сейчас очень востребованы на рынке труда — у них уникальные компетенции, а их подготовкой в академической среде практически никто не занимается", — подчеркивает она.

Главные тренды
На базе Центра цифрового развития ПГУТИ открыты лаборатории робототехники, виртуальной и дополненной реальности, где занимаются не только студенты, но и школьники. "Перед лабораторией виртуальной и дополненной реальности стоит масштабная задача создания цифрового клона университета. В виртуальном пространстве уже создан музей ПГУТИ, где можно познакомиться с историей развития отрасли связи и телекоммуникаций. На базе лаборатории робототехники организована команда "Центр связи", которая принимает участие в новом проекте Минцифры России "Битва роботов", — рассказывает Ольга Коняева.

На сегодняшний день главный тренд ИT-отрасли — это искусственный интеллект и работа с большими данными. Поэтому вполне логичной стала работа в ПГУТИ научно-исследовательской лаборатории искусственного интеллекта. Благодаря ее появлению в 2022 году вуз осуществил набор в магистратуру по направлению подготовки "Информационные системы и технологии" — "Прикладной искусственный интеллект и наука о данных".

Кроме того, по словам проректора по научной работе Олега Горячкина, среди студентов популярны соревнования по дрон-рейсингу и спортивному программированию. В университете активно поддерживается направление киберспорта. "Развивается студенческая киберспортивная организация "Digital Noise". Студентам предоставлена техническая база, выделено помещение для проведения турниров и организации тренировочного процесса сборных команд университета по дисциплинам компьютерного спорта", — рассказывает Ольга Коняева.

Помимо постоянно появляющихся новых кружков, вуз сохраняет и те, которые существуют уже много лет. Так, по словам Олега Горячкина, в ПГУТИ по сей день действует коллективная радиостанция: "Многие думают, что радиоспорт — это реликт из 30-х годов прошлого века. Наши спортсмены-радиолюбители и сегодня довольно знамениты — не раз занимали призовые места на международных и всероссийских соревнованиях по коротковолновой связи".

Надежный фундамент
Кстати, о сохранении основ. Все технологии, внедряемые вузом, должны ложиться на качественный фундамент. И ПГУТИ им располагает. В вузе сохранились и действуют несколько научных школ. "Это существующие десятилетиями неформальные объединения аспирантов, научных сотрудников, профессоров и других увлекающихся наукой людей, работающих в определенном научном направлении", — пояснил Олег Горячкин и добавил, что сейчас далеко не каждый университет может подобным похвастаться.

Одна научная школа — по волоконно-оптическим линиям связи, другая занимается исследованиями в области радиофизики, третья — вопросами обработки сигналов в системах радиотехники и связи.

"Это наши классические направления, существующие в вузе уже несколько десятилетий. Кроме крупных направлений есть несколько малочисленных. Например, школа по созданию методов проектирования, оптимизации и эксплуатации сетей связи, компьютерных сетей", — добавляет Горячкин.

По сути, работа этих научных школ является вкладом университета в создание научно-технической продукции, а, соответственно, и в развитие прикладной науки и импортозамещение. Ежегодно к этой работе привлекаются студенты и аспиранты вуза, часть из них связывает с ней свою жизнь.


Конкурентные доходы
"ПГУТИ — цифровой университет, и лучшим ответом на вопрос про возможности будет ответ в цифрах, причем не абстрактных и отвлеченных, а вполне конкретных цифрах заработной платы выпускников. Наши выпускники в 2022 году заняли первое место в городе по уровню начальной заработной платы", — рассказывает Николай Никульников. Дело в том, что последние несколько лет российский сервис по поиску работы и подбору кадров SuperJob регулярно составляет рейтинги ведущих ИT-вузов страны по качеству образования и уровню зарплат их недавних выпускников. "В рейтинге вузов по уровню зарплат занятых в ИТ-отрасли молодых специалистов, окончивших вуз в 2016–2021 годах, ПГУТИ занял 1-е место в Самарской области со средней заработной платой 105 тысяч рублей в месяц и 19-е место среди ведущих вузов страны", — подчеркнул Никульников и заметил, что с учетом нового импульса развития отрасли у вуза есть все основания полагать, что эта позиция будет не только сохранена, но и улучшена.

Версия для печати

Новости

Назад. 14 июня 2023
Роман Фролов на ПМЭФ: страхование играет важную роль в поддержке малого и среднего бизнеса
Работа на выпуск
Учат по-новому
Денис Либстер: "Мы заставили детей "совершить ту самую ошибку"

В России и мире

Осенью в Самаре откроется Волжский государственный университет водного транспорта

Волжский государственный университет водного транспорта (ВГУВТ) уже осенью откроет свои двери для всех желающих, который находился на реставрации с 2021 года. Сооружение является культурным наследием города Самары — раньше это был купеческий дом первой половины ХХ века. Однако реставрация не проводилась с 1936 года.

Мария Богомолова: "Профессия в ИТ — это свобода творческой самореализации"

У каждого молодого (и не только) человека в определенный момент жизни появляется необходимость выбора профессии. Сейчас, наверное, на вопрос, на кого пойти учиться, любой посоветует отрасль ИТ и будет прав. О востребованности, комфортности условий работы и уровне зарплаты ИТ-специалистов ходят легенды. О том, каких ИТ-специалистов готовит вуз и как адаптируется к постоянно меняющимся требованиям рынка, мы расспросили декана факультета информационных систем и технологий Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики (ПГУТИ) Марию Богомолову.

Культура и стиль

В Самаре пройдет первый арт-маркет

В субботу, 13 мая на летнике бара "ВечноМолодой" пройдет первый арт-маркет в истории города. На одной площадке соберутся разноплановые представители творческой молодежи Самары начиная от художников и заканчивая дизайнерами. А организатором маркета стала студентка 3 курса Самарского политеха Линда Агамирян. Накануне создательница маркета рассказала о ходе подготовке и идеи создания мероприятия.

Люди

Кошелек

Россельхозбанк представил цифровую экосистему на агровыставке в Самарской области

В п. Усть-Кинельский Самарской области завершила работу XXIV Поволжская агропромышленная выставка, которая проходила 23 и 24 сентября 2022 года при поддержке Правительства Самарской области и Министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области. Крупнейшее специализированное мероприятие в Приволжском федеральном округе прошло на 40 га выставочной площади и собрало более 500 участников агросферы, сельхозмашиностроения, ветеринарии из 15 регионов РФ, а также Республики Беларусь.

Шьям Намбиар, Авито: Самарская область — один из самых активных регионов на карте Авито

На прошлой неделе Самару посетил директор клиентского сервиса Авито Шьям Намбиар. Корреспонденту "Волга Ньюс" удалось с ним пообщаться и расспросить о целях поездки и планах развития платформы.

Здоровье

Милена Климанова (Take pill): «Удаленный контроль - это спасение для врача и пациента»

Как оптимизировать контакты лечащего врача и пациента, сделать их простыми и безопасными? Ведь при некоторых заболеваниях лечение длится годами, а приходить на осмотр в поликлинику получается не всегда. Особенно остро эти вопросы встают при лечении инфекционных заболеваний, несущих социальную опасность.

Химики Самарского политеха ищут новые антидиабетические средства

Ученые технического университета синтезируют вещества, на основе которых можно будет создать более эффективные, чем сегодняшние, лекарственные препараты антидиабетического действия. Проект получил поддержку Российского научного фонда на ближайшие три года.

Мой дом

Он и она