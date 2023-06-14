Денис Либстер: "Мы заставили детей "совершить ту самую ошибку"

14.06.2023 13:04 Читали 24

Самарский сказочник и автор спецпроекта "Волга Ньюс" "Секреты старого блокнота" Денис Либстер приоткрыл дверь в свою писательскую лабораторию, в которой нашлось немало интересного для любителей литературы. Например, чему писатель может научиться у повара, как смотреть на мир глазами ребенка и когда выйдет книжка "Сказки города на Волге".

— Расскажите о проекте "Секреты старого блокнота".

— Проект задумал Ростелеком, в первую очередь для популяризации истории компании. Волга Ньюс поставил задачу, и мы с Таней Ройз взялись ее выполнить. Я придумал, как "впихнуть" техническое задание Ростелекома в художественный формат квеста так, чтобы оно никого не напрягало, а Таня нарисовала волшебные иллюстрации к тексту.

Проект построен на пересечении онлайн- и офлайн-форматов. Хотя, очень сильно теоретически, загадки можно решить, не выходя из интернета. Но для этого нужно точно знать, что вы ищете: тот же "круг" за спиной мальчика вы просто так не найдете, если не понимаете, о чем идет речь. Но чтобы решить большинство загадок, нужно идти ногами — и это именно то, к чему мы стремились, работая над проектом. Нам хотелось совместить несколько форматов и заставить детей "совершить ту самую ошибку" — выйти за пределы четырех стен.

Я использовал как референс "блокбастер советского детства" — фильм "Кортик". Хотелось создать такую же атмосферу настоящего приключения: теплую, ламповую и подростковую, чтобы не было сюсюканья.

— Вы считаете, что проект полностью удался?

— Точить острые карандаши можно до бесконечности. Проект неплох: мы решили задачу, уложились в жесткий тайминг, а история получилась яркой. Опыт, наработанный в медиа, гласит: "Хочешь, чтобы у тебя получилось что-то рабочее в кратчайшие сроки — упрости это максимально". Тут вступает в работу закон Парето, когда 80% работы ты делаешь за 20% времени, а все остальное время тратишь на улучшения. Так вот здесь тот самый случай, когда улучшения возможны, но не обязательны.

— Вы часто говорите, что взрослые не готовы учиться. А в вас есть это рвение?

— Я говорил, говорю и буду говорить: писатель — человек, который должен учится постоянно. Ему совсем необязательно получать какое-то базовое образование, но, если он перестанет учиться, он закончится сразу же. Это неизбежный процесс. Когда человек думает, что он всему научился и все знает — с ним можно попрощаться. Писателя это особенно касается. А учиться можно, даже когда просто смотришь по сторонам! У меня даже серия мастер-классов есть: "Чему писатель может научиться у бармена, повара, инженера".

— И чему же писатель может научиться у повара?

— В первую очередь, выбору продуктов, во вторую — умению подавать свое блюдо. Какие продукты вы выбираете, когда идете в магазин? Яркие и свежие, сочные. Для писателя важен именно сок. Чем меньше в вашей литературе пластмассы, тем лучше. А сок вы можете выжать только из того, что созрело в вас. Из того, что вы пережили, из того, что выросло внутри. Из этого получится история. То же самое — с подачей. Вон сидит юноша и разговаривает по телефону. Мы можем сделать из этого короткую зарисовку, а, может быть, это станет основой романа. Вы выбираете, как подадите свой сюжет. И очень важно выбрать то, в чем вы хороши.

— Почему вы выбрали сказку?

— Первая причина — сказка избавляет от ответственности. Любой! Она не претендует ни на историческую достоверность, ни на место в мировой литературе. Во-вторых, в сказке нет никаких границ: любую нестыковку можно объяснить волшебством и стечением обстоятельств. Хорошо, когда ты собираешь мир прочный и похожий на правду, но, теоретически, ты можешь этого не делать.

— Как часто вы смотрите на мир детским взглядом?

— Я вообще стараюсь не смотреть на мир взрослым взглядом — он довольно скучноват. Если художник так смотрит на мир, скорее всего, он увидит скучные картинки. Но с детьми не сравнится никто: они не скованны условностями и броней морали, их не волнует, что подумают люди. А это то самое, чего боятся многие взрослые. Когда волна бежит к берегу и рисует на песке узоры или мороз расписывает окна — это всегда неожиданно, свежо и интересно. И когда вы пытаетесь их повторить, получается похоже, но не то. Вот примерно также с детьми и взрослыми.

— А как обстоят дела в "Мастерской сказки"?

— "Мастерская сказки", к сожалению, закроется, как постоянный клуб и перейдет на разовые проекты. Например, сейчас мы готовим книжку "Сказки города на Волге", которая выйдет в июле. Что будет дальше, я не знаю. Сейчас мне важнее проект "Сказочник Денис Либстер".

— Можно ли вас обидеть, назвав сказочником?

— Я несколько лет работаю над тем, чтобы меня называли сказочником. Нет, меня нельзя обидеть, я посчитаю, что я сделал свою работу хорошо. А вообще, один из самых важных уроков, который я вынес из жизни: если будешь обращать внимание на то, как тебя называют и как к тебе относятся, ты далеко не уйдешь.