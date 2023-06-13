Стамбул либо Ставрополь: ВСК и Сравни выяснили самые востребованные направления для летних путешествий россиян в 2023 году

Самым востребованным курортом среди россиян, несмотря на подорожание, остается Турция — таковы результаты исследования Страхового Дома ВСК. Почти 48% путешественников выбирают эту страну.
На втором месте, традиционно, внутренний туризм — порядка 20% отдыхающих выбирают российские города. В топ популярных направлений также вошли Египет и Грузия (по 7%), Армения и Абхазия (по 5%). Говоря о длительности, по данным Сравни, россияне предпочитают продолжительные поездки, самый популярный срок страхования путешествий — 16-30 дней.
Также среди российских туристов востребованы ОАЭ (4%), Таиланд (3%) и Азербайджан (2%). Кроме того, не менее 5% россиян собираются посетить от 2 до 4 стран. Самым распространенным маршрутом являются поездки по Закавказью — Армении, Грузии и Азербайджану.
Половина россиян планируют долгий летний отпуск — от 15 дней до одного месяца. Еще 24% будут отдыхать не менее 11-14 дней, и только 9% путешественников отправятся в путешествие не более, чем на одну неделю.
Более половины туристов — 56% — оформляют полисы страхования путешествующих сразу на всю семью. Среди них, 57% туристов планируют путешествовать парой, 21% — компанией из 3 человек, столько же — составом из 4 человек и более.
Также не менее 15% россиян включают в покрытие полиса риск травм во время активного отдыха и занятий спортом.
По данным финансового маркетплейса Сравни, самый популярный срок страхования путешествий — 16-30 дней. На втором месте — 11-15 дней, на третьем — 6-10 дней. Средняя стоимость полиса 2522 рублей.
Страховой Дом ВСК работает с 1992 года и является универсальной страховой компанией, предоставляющей услуги физическим и юридическим лицам на всей территории России. Компания стабильно входит в ТОП-10 страховщиков страны по сборам. На сегодняшний день более 33 млн человек и 500 тысяч организаций воспользовались продуктами и услугами ВСК. Региональная сеть компании насчитывает свыше 500 офисов во всех субъектах России. Надежность и финансовая устойчивость компании подтверждены рейтингами ведущих российских: "ruAA" — по версии рейтингового агентства "Эксперт РА", АА (RU) — по версии АКРА.