Стамбул либо Ставрополь: ВСК и Сравни выяснили самые востребованные направления для летних путешествий россиян в 2023 году

Самым востребованным курортом среди россиян, несмотря на подорожание, остается Турция — таковы результаты исследования Страхового Дома ВСК. Почти 48% путешественников выбирают эту страну.

На втором месте, традиционно, внутренний туризм — порядка 20% отдыхающих выбирают российские города. В топ популярных направлений также вошли Египет и Грузия (по 7%), Армения и Абхазия (по 5%). Говоря о длительности, по данным Сравни, россияне предпочитают продолжительные поездки, самый популярный срок страхования путешествий — 16-30 дней.

Также среди российских туристов востребованы ОАЭ (4%), Таиланд (3%) и Азербайджан (2%). Кроме того, не менее 5% россиян собираются посетить от 2 до 4 стран. Самым распространенным маршрутом являются поездки по Закавказью — Армении, Грузии и Азербайджану.

Половина россиян планируют долгий летний отпуск — от 15 дней до одного месяца. Еще 24% будут отдыхать не менее 11-14 дней, и только 9% путешественников отправятся в путешествие не более, чем на одну неделю.

Более половины туристов — 56% — оформляют полисы страхования путешествующих сразу на всю семью. Среди них, 57% туристов планируют путешествовать парой, 21% — компанией из 3 человек, столько же — составом из 4 человек и более.

Также не менее 15% россиян включают в покрытие полиса риск травм во время активного отдыха и занятий спортом.

По данным финансового маркетплейса Сравни, самый популярный срок страхования путешествий — 16-30 дней. На втором месте — 11-15 дней, на третьем — 6-10 дней. Средняя стоимость полиса 2522 рублей.