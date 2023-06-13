Под Самарой у грузовика пробило колесо, он врезался в бетонную опору и загорелся

13.06.2023 11:02 Читали 22

В субботу, 10 июня, примерно в 12:00 на 30 км дороги "Подъезд г. Самара от М-5 "Урал" в Волжском районе произошло ДТП с возгоранием транспортного средства, об этом сообщили в соцсети сотрудники районного отдела ГИБДД.

По предварительным данным полицейских, 29-летний водитель грузового автомобиля МАN без груза ехал в сторону Самары. Во время движения у автомобиля пробило правое переднее колесо, в результате чего он врезался в бетонную опору моста с последующим повреждением топливного бака и возгоранием транспортного средства.

Полицейские уточняют, что пострадавших нет.

Сотрудники Госавтоинспекции оперативно прибыли на место ДТП, оградили место аварии, обеспечили беспрепятственный проезд автотранспорта, устанавливают и опрашивают очевидцев происшествия. Проводятся мероприятия, по установлению всех обстоятельств произошедшего.