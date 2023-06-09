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Как строятся отношения между айтишниками и "нормальными" людьми

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Когда речь заходит о том, что между представителем мира ИТ и обывателем снова возникло недопонимание по какому-либо вопросу, сразу вспоминается старый анекдот. "В чем разница между обычными людьми и айтишниками? Обычные люди считают, что в килобайте тысяча байт, а айтишники думают, что в килограмме 1024 грамма". Если вам эту шутку объяснять не нужно, и губы сами растягиваются в улыбку, то вы, скорее всего, относитесь ко вторым.

А вот обычным людям, наверное, стоило бы пояснить, что в килобайте именно 1024 байта, а не 1000, как можно было бы подумать, взяв за пример килограмм. Это связано с тем, что основной в ИТ является не привычная обывателям десятичная система, а двоичная, состоящая из нолей и единиц. Чтобы не углубляться в дебри: при выражении любого числа в виде нолей и единиц фактически мы представляем его в виде двойки в некоторой степени. И один байт, состоящий из восьми битов, при этом оказывается двойкой в третьей степени, это как раз 8. Двойка в десятой степени (помните про десятичную приставку "кило"?) равняется 1024, и это ближайшее к 1000 значение.

В остальном действует тот же принцип: в мегабайте 1024 килобайта, а в гигабайте — 1024 мегабайта. Запутались? Хотите разобраться? Значит, вам прямая дорога в специалисты сферы ИТ. Благо сейчас в этом нет никакой проблемы не только для выпускников школ и лицеев. Влиться в стройные ряды "программистов" можно не только получив высшее образование в вузе, но и пройдя переподготовку в рамках федерального проекта "Содействие занятости" в рамках нацпроекта "Демография". При этом в списке получаемых профессий большинство связаны с ИТ: именно в этой сфере наблюдается серьезный дефицит кадров.

Впрочем, стоит вернуться к тому, с чего начиналось. Недопонимание между "обычными людьми" и айтишниками в основном происходит из-за завышенных ожиданий первых по отношению ко вторым. Так, например, некоторым оказывается довольно сложно объяснить, что программист — это весьма узкая специализация в мире ИТ.

И если человек с легкостью составляет сложные алгоритмы и является ведущим разработчиком программного обеспечения, то это вовсе не значит, что он запросто может определить, что сломалось в вашем домашнем компьютере и почему он не включается. Или починить микроволновку, электрический чайник, стиральную машину, телевизор. Список ожиданий, обывателей по отношению к "компьютерщику" зачастую запредельно огромен. В результате иногда айтишнику проще разобраться в новой для себя теме и решить проблему, чем объяснить человеку, что он обратился совсем не по адресу.

Причина такого отношения в том, что специалисты сферы ИТ, как правило, четко ассоциируются с техническими инновациями и высокими технологиями. В результате некоторые видят айтишников этакими техническими гуру, которые могут решать любые проблемы с электроникой мановением руки или даже силой мысли. Другие считают представителей сферы ИТ скучными и необщительными людьми, которые большую часть жизни не вылезают из-за компьютера, практически не общаясь с внешним миром при помощи традиционных коммуникаций и человеческой речи. Также широко распространено мнение, что айтишники имеют высочайший уровень дохода и живут в каком-то своем мире, слабо пересекающемся с жизнью обывателей.

И сейчас, наверное, пришло время раскрыть главный секрет. Даже несмотря на то, что эта информация может разрушить во многих головах светлый образ всемогущего "тыжпрограммиста": на самом деле большинство айтишников — самые обычные люди со своими интересами, зачастую совсем не связанными с информационными технологиями. А само определение "айтишник" подразумевает лишь принадлежность профессии человека к сфере информационных технологий, где существует огромное количество направлений деятельности со своей уникальной спецификой.

Но такого понимания в обществе пока нет. И тем не менее с каждым годом специалистов в сфере информационных технологий становится все больше, и ситуация — медленно, но верно — меняется в лучшую сторону. И уже недалек тот день, когда "программистские" шутки будут понятны любому и их перестанут просить починить ноутбук или микроволновку.

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Назад. 09 июня 2023
Как строятся отношения между айтишниками и "нормальными" людьми
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