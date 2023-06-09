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Прямо в сетку: лучшие футбольные матчи чемпионата Бразилии в прямом эфире Wink

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Российский и европейский футбол уходит на каникулы, но благодаря чемпионату Бразилии поклонники этого вида спорта не останутся без острых впечатлений даже в летние месяцы. Видеосервис Wink ("Ростелеком") продолжает показ матчей бразильского первенства и предлагает зрителям внести в сетку календаря самые горячие игры, среди которых целых три классических дерби. Увидеть их можно будет в прямом эфире.

Уже в субботу, 11 июня, болельщиков ждет "Королевская схватка". Так называют матчи между клубами "Сан-Паулу" и "Палмейрас". Противостояние двух команд из одного города длится с 1930-х годов, за это время "Сан-Паулу" завоевал чемпионский титул шесть раз, а "Палмейрас" — 11. Позиции "Палмейрас" и в этом сезоне выглядят сильнее — после девяти игр у клуба ни одного проигрыша и лучшая разница забитых и пропущенных мячей. Но история встреч этих команд показывает, что скучать в ожидании предсказуемого результата болельщикам не придется.

Июль и без того считается самым жарким летним месяцем, а игра между "Флуминенсе" и "Фламенго" добавит ему огня. Дерби "Фла — Флу", как называют встречу этих команд, — одно из старейших, в прошлом году ему исполнилось 110 лет. Семикратный чемпион Бразилии "Фламенго" сегодня находится на пятой строчке турнирной таблицы, но "Флуминенсе" буквально дышит ему в спину, а по очкам и играм они и вовсе равны. Этот матч обещает стать одним из самых запоминающихся. Wink покажет его 16 июля.

Через пару недель после двух дерби болельщиков ждет новая встреча с "Фламенго". На этот раз компанию на поле клубу составит "Атлетико Минейро". Чемпион 2021 года и обладатель прошлогоднего суперкубка Бразилии упорно идет к новой победе и уже поднялся на третью строчку в таблице. Немалый вклад в этот успех вносит нападающий Халк: он автор пяти из 13 забитых игроками "Атлетико Минейро" мячей. Чем закончится этот поединок, Wink покажет 29 июля.

Ну, а в августе нельзя пропустить знаменитую "Дерби Паулиста" — матч между клубами "Коринтианс" и "Палмейрас". По версии спортивных журналистов, эта схватка относится к числу самых мощных противостояний в мировом футболе. Как и "Фла — Флу", "Дерби Паулиста" имеет более чем вековую историю. "Коринтианс" последний раз был чемпионом Бразилии в 2017 году и, конечно, не прочь порадовать болельщиков новой победой. Пока клуб находится только на 16 позиции в турнирной таблице, и, вероятно, встреча на поле с одним из лидеров чемпионата окажется непростой. Тем интереснее будет наблюдать за ходом этого матча. Его прямую трансляцию Wink покажет 26 августа.

Чемпионат Бразилии по футболу проходит по системе "весна–осень". За звание лучшего соревнуются 20 ведущих клубов страны: команда встречается с каждым соперником два раза за сезон, на домашнем стадионе и в гостях, в общей сложности проводя 38 игр. Команды распределяются в турнирной таблице по общему количеству очков, победам, разнице мячей и забитым голам. В конце каждого сезона клуб с наибольшим количеством очков становится чемпионом.

Актуальное расписание трансляций и записи матчей можно найти в специальном разделе Wink.

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Назад. 09 июня 2023
Прямо в сетку: лучшие футбольные матчи чемпионата Бразилии в прямом эфире Wink
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