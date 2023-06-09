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Страховой Дом ВСК представит на ПМЭФ передовые IT-разработки

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Страховой Дом ВСК представит инновационные разработки в области InsurTech на главном деловом событии года — ПМЭФ-2023. Также представители компании примут участие в сессиях и дискуссиях форума.

Страховой Дом ВСК, как один из лидеров цифровой трансформации в страховой сфере, представит посетителям технологичный стенд "Цифровые решения для бизнеса". На нем гости форума узнают о возможностях и преимуществах бесшовной API-интеграции страховых решений в IT-архитектуру любого бизнеса. А также ознакомятся с инновационными решениями в медицинской сфере, в том числе с "Цифровой клиникой" ВСК. Сервис подразумевает полное медицинское сопровождение пациента — помощь медицинского советника, запись на онлайн и очный прием, план обследования.

В рамках медицинской секции стенда ВСК гости форума могут сдать биоимпедансный анализ тела при помощи специализированного оборудования под контролем специалиста, получить рекомендации врача и специальный витаминный коктейль.

Представители ВСК расскажут о ключевых IT-технологиях, представленных на экспозиции, новых технологичных продуктах, которые позволяют оптимизировать взаимодействие компании с клиентами и партнерами, а также совершенствовать уровень сервиса.

В деловой программе ПМЭФ-2023 примут участие эксперты Страхового Дома ВСК. Генеральный директор ВСК Александр Тарновский расскажет о социально-ориентированном подходе бизнеса к вопросам благополучия сотрудников и их семей. Член Совета директоров Ольга Сорокина поделится успешной практикой цифровой трансформации компании, а также мнением о технологическом будущем. Член Совета директоров ВСК Роман Фролов расскажет о важности страховой защиты для МСБ.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) — одно из ключевых деловых событий для российского бизнеса, ставший мировой площадкой для обсуждения вопросов устойчивого развития и глобальной экономики. В 2022 году участниками события стали 14 тыс. человек из 130 стран мира — официальные лица, представители органов власти и предприниматели.

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Новости

Назад. 09 июня 2023
Страховой Дом ВСК представит на ПМЭФ передовые IT-разработки
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