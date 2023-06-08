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Скажи-ка "ЭТ": новый киноальманах от якутских режиссеров Бурнашева и Давыдова выйдет при поддержке Wink

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Начались съемки нового совместного проекта известных якутских режиссеров Степана Бурнашева и Дмитрия Давыдова, которые ранее уже прославились фильмом "ЫТ" (16+). Если первый проект исследовал отношения людей в деревне, то истории "ЭТ" (16+) будут разворачиваться в городской среде. Производством киноальманаха занимаются компании "Сайдам Барыл" и "СОЛЛАКС" при поддержке видеосервиса Wink ("Ростелеком").

В "ЭТ" будут собраны драматические, комедийные, жизненные, пугающие истории, заставляющие содрогнуться, улыбнуться и сопереживать. Авторами, режиссерами и продюсерами проекта стали два якутских кинематографиста, которые уже завоевали российскую и мировую известность. Степан Бурнашев — режиссер, сценарист, продюсер, обладатель гран-при фестиваля "Окно в Европу" (2020), участник и победитель международных фестивалей (Пусанский кинофестиваль, Scabmagovat, Чебоксарский кинофестиваль, Tomorrow и многих других). Дмитрий Давыдов — режиссер, сценарист, продюсер, Заслуженный деятель искусств Республики Саха (Якутия), член Азиатско-Тихоокеанской Киноакадемии. Обладатель гран-при фестиваля "Кинотавр" (2020), участник и победитель международных фестивалей (Пусанский кинофестиваль, Imaginative, Maoriland, Scabmagovat, "Движение", "Меридианы Тихого" и многих других).

"Этот проект задумывался как продолжение нашего фильма "ЫТ". Слово "эт" в переводе от якутского — "скажи" и "мясо", под эти темы и подбирались истории. Мы все понимаем, что живем в обществе, где банальное "сказать" очень сложно. С годами теряем умение разговаривать. Но мы все понимаем, что общество создается именно через человеческое общение, отношения. Фильм про человечность и человеческие отношения, и про то, как далеко мы ушли от истоков настоящего общения. Тема, которая меня всегда волнует, как автора", — отметил Степан Бурнашев.

"Мы продолжаем изучать природу человеческих отношений через включение персонажей в неловкие ситуации в коротких, бытовых историях, которые будут объединены в альманах. Есть уверенность, что наш второй альманах будет хлеще, энергичнее, злее первого. Истории — классные, ситуации — до боли знакомые, персонажи — родные", — сказал Дмитрий Давыдов.

"ЭТ" — это первый опыт такого тесного взаимодействия видеосервиса с якутским кинематографом. Степан и Дмитрий всегда занимались независимым кино, и для нас было важно предоставить авторам полную свободу. Ответственность перед зрителем — это именно то, что ценно и всегда отличает их работы. Для нас этот проект — зеркало современного общества. В текущем году компаниям "СОЛЛАКС" и "Сайдам Барыл" уже посчастливилось совместно выпустить полнометражный фильм "Айта" (доступен в Wink), который стал самым кассовым якутским фильмом в истории российского поката", — прокомментировали продюсеры проекта от компании "СОЛЛАКС" Александрина Каменева и Надежда Дорожкина.

"Wink уже несколько лет с огромным интересом следит за феноменом якутского кино и творчеством Степана Бурнашева и Дмитрия Давыдова — в сервисе представлена коллекция их фильмов. Мы видим, как среди наших подписчиков растет число поклонников особенных и ярких проектов из самого большого региона страны. Поэтому решили поддержать новый многообещающий проект, в котором нас ждет калейдоскоп жизненных историй от комедии до криминала", — подчеркнул директор видеосервиса Wink Антон Володькин.

Премьера "ЭТ" планируется в 2023 году.

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Назад. 08 июня 2023
Скажи-ка "ЭТ": новый киноальманах от якутских режиссеров Бурнашева и Давыдова выйдет при поддержке Wink
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