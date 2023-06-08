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За гастритом в Турцию и Египет: ВСК проанализировал самые опасные для российских туристов курорты

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Самым опасным направлением для путешествий россиян является Турция — к такому выводу пришли аналитики Страхового Дома ВСК. На эту страну приходится порядка 41% страховых случаев по страхованию путешественников. На втором месте российские курорты — на внутренние маршруты приходится 24% ЧП. Замыкает антирейтинг Египет — 21% происшествий. Также в число лидеров по количеству страховых событий входит Абхазия — почти 11% обращений от туристов. По оценкам ВСК, данная статистика отчасти обусловлена спросом среди туристов на перечисленные направления.

В Турции в число самых распространенных страховых случаев входят гастриты (18% происшествий), фарингиты (14%), отиты (12%), инфекции верхних дыхательных путей (11%). Также туристы в этой стране часто сталкиваются с тонзиллитом (8%), тошнотой и рвотой (5%) и различными травмами (5%).

При путешествиях внутри страны основными рисками являются инфекции верхних дыхательных путей (25%) и фарингиты (12%). Реже всего обращения связаны с укусами животных, тошнотой и рвотой.

Отдыхающим в Египте стоит в первую очередь опасаться гастритов (43%). Также, помимо стандартных заболеваний — отитов, фарингитов и прочих, туристы в этой стране сталкиваются с травмами из-за контактов с животными. Не менее 3% происшествий связаны с иглами морского ежа, ожогами медуз и укусами насекомых.

Чаще всего участниками различных происшествий во время отдыха становятся дети и подростки — на них приходится 48% обращений по страхованию путешественников. На втором месте — туристы в возрасте 30-39 лет (16%).

Самым опасным сезоном для путешествий является июль — в течение месяца фиксируется 36% страховых случаев.

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Новости

Назад. 08 июня 2023
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