"Балет" вышел на улицы: в разных городах страны прошли арт-перфомансы в поддержку сериала

Производством сериала "Балет" занимались "Студия Видеопрокат" Сергея Бондарчука и Алексея Киселёва и "НМГ Студия". Режиссёром-постановщиком стал Сангаджиев, снявший нашумевший HAPPY END. Премьера в видеосервисе Wink ("Ростелеком") состоялась 18 мая 2023 года.
В сцену превратились самые узнаваемые городские достопримечательности, живописные видовые точки и индустриальные районы. Танцевальные флешмобы и перфомансы в поддержку сериала прошли в Москве (ВДНХ и метро), Санкт-Петербурге (знаковые места города и окраины), Перми (на набережной Камы у культового объекта "Счастье не за горами!"), Екатеринбурге (на крыше 12-этажного офисного здания), Тюмени (на Мосту влюбленных и площади 400-летия Тюмени), Челябинске (у мурала Цифровой Давид), Ханты-Мансийске ("Археопарк"), Самаре (сквер у Дома связи) и других городах. В выступлениях приняли участие представители ведущих танцевальных трупп и студий.
Самые яркие моменты всех представлений собраны в едином ролике.