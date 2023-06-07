Денис Волхонцев: "Выбор профессии должен быть осознанным"

07.06.2023 21:16 Читали 14

Чем привлекает сегодня студентов Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики, как определиться с будущей специальностью, какие перспективы ожидают выпускников, какова роль информационных технологий в современном мире — на эти и другие вопросы ответил директор по производству ИТ-компании "Открытый код", один из успешных выпускников ПГУТИ Денис Волхонцев.

— ПГУТИ несколько раз менял название, появлялись новые факультеты, направления, научные школы…

— Да, наш университет развивался вместе с отраслью. Я закончил обучение в 1998 году по специальности "Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем". В 1998 году это был первый выпуск по такой специальности. Как раз тогда Поволжский институт информатики, радиотехники и связи (ПИИРС) был переименован в Поволжскую государственную академию телекоммуникаций и информатики (ПГАТИ).

— А почему вы выбрали именно этот факультет?

— В 1993 году шел первый набор на эту специальность. Причем набиралась только одна группа в 25 человек. Программа подготовки отличалась от базовых специальностей по направлениям телекоммуникаций и связи, поэтому практически все обучение было индивидуальным для одной нашей группы.

Тридцать лет назад именно это обстоятельство и повлияло на решение поступать в институт связи, как его тогда называли. Уже тогда было понимание, что за информационными технологиями будущее, что их применение позволит обеспечить новое качество жизни в разных сферах.

С 4-го курса у нас началась специализация. Половина ребят из группы продолжила обучение на совместной кафедре с Институтом проблем управления сложными системами РАН, в том числе и я.

— Обычно годы учебы — это не только приобретение знаний. В это время формируются взгляды, понимание профессии. Кто из преподавателей оказал на вас самое большое влияние?

— Мне в этом смысле повезло — тот фундамент, который способствовал моему развитию как специалиста, заложили Петр Олегович Скобелев, который был научным руководителем моей дипломной работы, и Владимир Андреевич Виттих, директор Института проблем управления сложными системами РАН. Фактически эти люди были для меня не только преподавателями, но и наставниками, примером отношения к делу, к работе. Под их, если можно так сказать, присмотром я получил и свой первый жизненный опыт.

— Насколько для построения вашей карьеры оказалась важна специальность, полученная в ПГУТИ?

— Вся моя профессиональная деятельность, причем на всех этапах карьерного пути, была связана со специальностью, полученной в вузе. Сначала это была производственная компания "АРТ-Лог", затем научно-производственная компания "Генезис знаний".

В первые годы моя работа была связана с применением информационных технологий в различных сферах и отраслях экономики. После 5 лет работы инженером-программистом я начал совмещать основную занятость с управлением проектами в сфере информационных технологий. С началом 2000-х годов основным направлением стала реализация проектов для автоматизации деятельности органов власти, их электронного взаимодействия как между собой, так и с гражданами при оказании услуг.

Из того, что находится в публичной плоскости, это электронное бронирование путевок в летние лагеря для детей, которое в нашем регионе было запущено на несколько лет раньше, чем в других субъектах РФ. Социальная карта жителя Самарской области, которая используется до настоящего времени для льготного проезда в городском транспорте. Интересных проектов, получивших высокие оценки как внутри страны, так и за рубежом, было много. И стажировки в другие страны были для изучения и применения зарубежного опыта по этому направлению, обучение по программе переподготовки управленческих кадров.

— Какие профессиональные перспективы, на ваш взгляд, у нынешних выпускников ПГУТИ?

— У информационных технологий в настоящее время системообразующая роль в любой отрасли экономики. Уже не нужно никому доказывать необходимость внедрения программных решений, что было актуально еще 10-20 лет назад. Большое внимание развитию отрасли информационных технологий уделяет и государство. Сегодня оно создает как для компаний, так и для специалистов максимально комфортные условия, которые уже дают преимущества молодым людям, выбравшим для профессионального развития сферу информационно-телекоммуникационных технологий.

Каждый человек, я считаю, должен все же самостоятельно определиться со сферой своей деятельности. И выбор профессии должен быть осознанным. В его основе должен лежать интерес к выбранному направлению, чтобы не пропадала мотивация, были и желание, и готовность постоянно совершенствоваться, получать новые знания, стараться применить их на практике.

— Чем занимается компания, в которой вы сейчас работаете?

— Компания "Открытый код" специализируется на оказании комплексных услуг в сфере информационных технологий и инновационных разработках, позволяющих создавать современные решения для органов власти и коммерческих организаций.

Мы объединяем науку и прикладные решения, которые базируются на лучшей практике в стране. В сфере ИТ это ключевой фактор. На самом деле совместить в едином целом как максимально конкурентоспособное решение, так и максимально сжатые сроки, необходимые не только для его создания, но и для внедрения в практику, уметь грамотно объяснить, как оно совершенствует текущие процессы, в чем его эффективность, это довольно сложные задачи. Но мы с ними справляемся лучше других.

Это возможно только в том случае, если в каждый момент ты находишься на шаг впереди и понимаешь, что нужно будет завтра, послезавтра. А чтобы это качественно делать, нужно быть не только специалистом в сфере информационных технологий, но и в той сфере деятельности, автоматизацией которой ты занимаешься. Так что учиться приходится постоянно.

— Получают ли выпускники ПГУТИ преимущества при устройстве на работу в крупные компании?

— Конечно, высшее образование — это значимое преимущество при устройстве на работу. Для работодателя это гарантия как минимум базовых знаний по специальности. К тому же в рамках обучения будущие специалисты не только осваивают различные дисциплины, которые читают их преподаватели, но и учатся находить и применять самостоятельно полученные знания, необходимые для решения той или иной задачи. И это важная ценность эффективного образовательного процесса.