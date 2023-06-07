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Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Вернуться в классику: в видеосервисе Wink доступна запись музыкального шоу "Классика на Дворцовой — 2023"

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В видеосервисе Wink доступна для просмотра запись концерта "Классика на Дворцовой", который состоялся на главной петербургской площади 27 мая 2023 года. Фестиваль впервые прошел в статусе Национального события России. Генеральным партнером мероприятия традиционно выступил "Ростелеком".

В этом году уникальный гала-концерт, соединяющий классическую музыку, танцевальное искусство и современные технологии, посвящен 320-летию со дня основания Санкт-Петербурга. Представление под открытым небом продолжалось полтора часа. За это время Дворцовую площадь посетили более 350 тыс. зрителей, а публикации о событии в соцсетях собрали 7 млн просмотров. Присоединиться к празднику поклонники классики со всей России могли в прямом эфире телеканала "Всё ТВ" в Wink.

Теперь все эмоции и краски этого вечера возвращаются: посмотреть запись гала-концерта в специальном разделе видеосервиса Wink можно бесплатно в любое время.

Шедевры классической и эстрадной музыки для зрителей исполнили сопрано Нина Минасян, меццо-сопрано Юлия Маточкина, Анна Горячева и Екатерина Сергеева, теноры Липарит Аветисян, Сергей Романовский и Ованнес Айвазян, баритон Томмазо Бареа. Над Дворцовой площадью звучала музыка в исполнении аккордеониста Петра Дранги и Академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии под управлением дирижера Дениса Власенко. Всего в этот вечер на сцену вышли 262 артиста. Создавать неповторимую атмосферу музыкального праздника в историческом сердце Петербурга им помогали технологичные видеоэкраны общей площадью 500 кв. метров.

За танцевальную часть проекта отвечали артисты Театра балета им. Л. Якобсона и Балета Аллы Духовой "ТОДЕС", а также команды танцевально-спортивного клуба "Дуэт" (Пермь) и формэйшн "Вера" (Тюмень).

В свободном доступе в Wink также можно посмотреть как записи "Классики на Дворцовой" прошлых лет, так и фильмы "Лучшее" и "Закулисье" — избранные номера звезд мировой оперы разных лет и эксклюзивные материалы о проекте.

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Новости

Назад. 07 июня 2023
Вернуться в классику: в видеосервисе Wink доступна запись музыкального шоу "Классика на Дворцовой — 2023"
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