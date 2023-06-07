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Терапевт ВСК рассказала, как отличить алкогольное отравление от пищевого

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Весной и летом, как правило, растет число госпитализаций, связанных с различными формами отравлений. Часто люди не обращают внимание на тревожные симптомы, предпочитая лечиться самостоятельно. Однако, несвоевременное обращение за медицинской помощью может привести к самым печальным последствиям, особенно если речь идет об алкогольной интоксикации. Руководитель управления цифровой медицины Страхового Дома ВСК, как отличить отравление алкоголем от пищевого и минимизировать риск патологии.

Причиной алкогольных интоксикаций чаще всего служит так называемый суррогатный алкоголь, содержащий спирты, непригодные для употребления — метиловый, изопропиловый и бутиловый. Алкогольное отравление характеризуется, в первую очередь, признаками поражения центральной нервной системы, ухудшением зрения вплоть до полной его потери, изменениями сознания. Кишечные проявления, такие как рвота, тоже могут проявляться, но уже после поражений нервной системы.

Под пищевым отравлением чаще подразумевается пищевая токсикоинфекция, то есть патологическое состояние провоцируется продуктами жизнедеятельности бактерий, попавшими в еду при неправильной дезинфекции, обработке и хранении блюд. Также возможно заражение самими микроорганизмами, размножившимися в пище, например, сальмонеллами. Основными симптомами таких заболеваний являются кишечные проявления — тошнота, рвота, ослабленный стул, тяжесть и боль в области живота, повышение температуры.

Определить некачественную продукцию "на глаз" — достаточно сложная задача. В случае с алкоголем стоит обращать внимание на происхождение напитка, с осторожностью относиться к составу коктейлей, приготовленных в местах общего питания. Также не стоит забывать, что качественная алкогольная продукция не может стоить слишком дешево. И конечно же, нельзя злоупотреблять объемами потребляемого напитка.

Чтобы обезопасить себя от пищевых отравлений, стоит обращать внимание на срок годности продукта, его органолептические свойства (внешний вид, консистенцию, цвет, запах, вкус). Кроме того, риск отравления выше при употреблении свежей, но термически не обработанной пищи (салаты, роллы). При наличии малейших сомнений — лучше отказаться от потребления продукта. Также стоит более осознано подходить к выбору заведений общественного питания, предпочитая проверенные места. Например, сейчас во многих ресторанах приобретают популярность открытые кухни — когда гость видит, кто, как и в каких условиях готовит пищу.

"У алкогольного и пищевого отравления, пожалуй, есть только одна схожесть. Причиной интоксикации в обоих случаях является употребление продукции, которая была изготовлена производителем с нарушениями. Учитывая разницу в проявлениях, попытаться самостоятельно определить, является ли отравление пищевым или алкогольным — можно. Но лучше при первых симптомах обратиться к врачу. При наличии признаков отравления алкоголем, например, нарушения зрения, сознания — медицинская помощь должна быть экстренной, поэтому лучше вызвать бригаду скорой помощи. Картина такого отравления может развиваться непредсказуемо и с серьезными последствиями вплоть до летального исхода, лечиться самостоятельно в таком случае нельзя", — отмечает Ольга Бакшутова, Руководитель управления цифровой медицины Страхового Дома ВСК.

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Назад. 07 июня 2023
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