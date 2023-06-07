БК "Самара" подписал контракт с защитником Джастином Роберсоном

07.06.2023 09:59 Читали 22

Защитник Джастин Роберсон, один из самых ярких легионеров Единой Лиги ВТБ, продолжит карьеру в "Самаре".

Спортсмен родился 8 июля 1993 года. Рост 185 см. Выступал за команду университета La-Monroe (NCAA, 2014-2016). Профессиональную карьеру начал в Швейцарии в командах "Фрибур Олимпик" (2016/2017 и 2018/2019) и "САМ Баскет" (2017/2018). С 2019 г. выступает в России: за "Буревестник" (Ярославль, июнь 2019 — декабрь 2020), "Уралмаш" (Екатеринбург, декабрь 2020 — май 2022) и "ПАРМА-ПАРИ" (2022/2023).

Чемпион и обладатель Кубка Швейцарии (2019). Серебряный призер Суперлиги-1 (2021). Чемпион и MVP Суперлиги-1 (2022). Участник Матча всех звезд Единой Лиги ВТБ (2023). Обладатель награды "Лучший перфоманс сезона Единой Лиги ВТБ" (2023).

В сезоне-2022/2023 в составе "ПАРМА-ПАРИ" принял участие в 34 матчах Единой Лиги ВТБ, в которых в среднем набирал 15,4 очка и делал 2,9 подбора и 4,3 передачи.

Контракт с защитником подписан на 1 сезон.