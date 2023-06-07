07.06.2023 11:57 Читали 17

Воспитанница самарской школы тенниса Анастасия Павлюченкова не смогла выйти в полуфинал Roland Garros — 2023, уступив в матче ¼ финала представительнице Чехии Каролине Муховой.

Игра завершилась победой чешской теннисистки со счетом 7:5, 6:2. Общая продолжительность матча составила 1 час 40 минут. Павлюченкова два раза подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из четырех заработанных. На счету ее соперницы ни одного эйса, одна двойная ошибка и 5 реализованных брейк-пойнтов из 11.

В полуфинале турнира "Большого шлема" во Франции Каролина Мухова сыграет с победительницей противостояния Элина Свитолина (Украина) — Арина Соболенко (Беларусь).