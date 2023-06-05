10 человек: число погибших от опасного сидра пополнили две жительницы Самарской области

05.06.2023 13:53 Читали 13

В ночь с 4 на 5 июня в Самарской области от отравления спиртосодержащим напитком погибли две жительницы Новокуйбышевска. Об этом сообщает региональный СУ СК РФ.

По версии следствия, накануне они выпили "Сидр". Напиток поставлялся с предприятия, расположенного в Красноглинском районе Самары.

Сейчас на предприятии уже работают криминалисты СУ СК. По факту отравления женщин возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц").

Напомним, в Ульяновской области опасный напиток уже унес жизни восьми человек, а всего отравились 14 человек, в том числе несовершеннолетняя.

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