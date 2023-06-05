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Ольга Сорокина: омниканальность позволила ВСК на 25% увеличить сборы в digital-канале

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Омниканальность — важная часть клиентского сервиса и эффективный инструмент повышения лояльности. Комплексная омниканальность позволяет компании как упростить взаимодействие с потребителем, так и увеличить клиентский портфель. Таким мнением поделилась Ольга Сорокина, член Совета директоров, заместитель генерального директора по развитию бизнеса Страхового Дома ВСК в рамках своего выступления на конференции "Цифровая индустрия промышленной России".

Омниканальность подразумевает интеграцию всех каналов коммуникации бренда с потребителем в единую систему, в центре которой находится сам клиент. Комплексный подход упрощает клиентский путь, повышает доверие к компании и способствует росту финансовых показателей. Омникальная среда ВСК включает в себя коммуникации через агентов, мессенджеры, email сообщения и смс-оповещения, офисы компании, сайт и мобильное приложение, партнерские точки продаж и т. д. Например, клиент ВСК может начать оформление полиса через контакт-центр, произвести осмотр авто в мобильном приложении, задать уточняющие вопросы менеджеру в чате, и после завершить оплату в интернет магазине, подписавшись на наши социальные сети, чтобы при необходимости получить техподдержку в любое удобное время.

При этом особенности страхового бизнеса подразумевают более широкий подход к омниканальности. Взаимодействие с клиентом должно происходить на удобных ему площадках — маркетплейсах, агрегаторах объявлений по продаже автомобилей или недвижимости, а также через посредников — застройщиков, автодилеров. ВСК разработала специальную интеграционную платформу API, которая на данный момент включает более 200 партнерских компаний. Преимуществом встроенного страхования является формирование более персонализированного продукта для конечного потребителя.

В целом с ростом омниканальности в компании минимум на треть повысилась доступность сервисов, на 25% увеличились сборы в digital-канале. Также за счет использования цифровых сервисов были оптимизированы внутренние бизнес-процессы, что позволило повысить операционную эффективность ВСК на 15%.

"Страховщики взаимодействуют с потребителями напрямую в основном в обязательных видах страхования, поэтому омниканальность в нашем бизнесе особенно важна. Задача страховой компании — присутствовать там, где есть наш клиент, где он задумался о покупке. Ведь сначала он покупает автомобиль или квартиру, и только потом оформляет страховой полис. Хорошим примером может служить сервис аренды авто по подписке Hyundai Mobility. Все автомобили в рамках программы уже приезжают в Россию со встроенным страхованием, включающим дополнительные опции, такие как-ТО или шиномонтаж. Через платформу API мы встраиваемся в клиентский путь партнера и бесшовно предлагаем клиенту страховой сервис: при покупке квартиры в ипотеку, приобретении авто или заказе услуг на маркетплейсах", — отметила Ольга Сорокина, член Совета директоров, заместитель генерального директора по развитию бизнеса Страхового Дома ВСК.

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Новости

Назад. 05 июня 2023
Ольга Сорокина: омниканальность позволила ВСК на 25% увеличить сборы в digital-канале

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