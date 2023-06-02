В гостях у сказки: "Ростелеком" приглашает самарцев поиграть в сказочный квест

Авторы игры "Секреты старого блокнота или искатели приключений из шестого "Б" — известный самарский сказочник Денис Либстер и художник-иллюстратор Таня Ройз — сами с удовольствием принимали участие в викторине.
Новая игра уникальна для Самары и создана в жанре дополненной реальности: когда из виртуального мира объекты и персонажи легко переходят в реальный и наоборот.
Денис Либстер уверен, что сказка — это штука безграничная. И когда к нему обратилась компания "Ростелеком" с просьбой придумать, как рассказать ребятам историю развития связи в Самаре, авторы решили сделать это в игровой форме и вовлечь детей в действие.
Подобного рода сказочные квесты в цифровом и бумажном форматах — один из основных трендов в современном образовании. Денис Либстер имеет опыт создания деловых историй для различных компаний, но в такой игре с привлечением детей он участвует первый раз.
Основное действие и повествование идет из уст ребенка, который увлекается историей. "В результате у нас получился хороший рассказ о том, как дети нашли старинный блокнот и отгадывали из него загадки", — делится автор.
Татьяна Ройз сразу оценила привлекательность такого подхода: "Мы только начали работать, я поразилась, насколько классно выглядит проект. Думаю, такого у нас в Самаре еще не было".
Аура сказки увлекла не только детей. Вместе с ними разгадывали загадки их учителя, а также съемочная группа портала "Волга Ньюс", при поддержке которого о веселых приключениях узнали читатели.
Попасть в гости к сказке можно в любое время: в онлайн достаточно пройти по ссылке skazka.volga.news, а в реале можно проходить квест на самых настоящих улицах города. Всех победителей ждут обязательные призы и подарки. Один из них — посещение Музея связи в Самарском филиале компании "Ростелеком" на улице Красноармейской.
Сказки старой Самары
Квест проходил в исторической части города. Ребята получали задания в электронном блокноте и, отгадав общими усилиями загадку, находили очередной интересный артефакт, имеющий отношение к истории развития связи в Самаре.
Это мог быть люк правительственной связи возле особняка Клодта или бункер Сталина, Дом Курлиной, где был установлен один из первых телефонных аппаратов, или памятник советских времен с шуточным названием "Змей Горыныч".
Финал игры проходил в музее связи "Ростелекома", где школьников ждал сюрприз: встреча с живым сказочным персонажем, который признался, что своими руками написал и раскидал страницы старого блокнота по улицам города.
Денис Либстер говорит, что в какой-то момент ему захотелось привязать историю к живому человеку, добавить реальности. Ведь его тема — это бытовое волшебство, поэтому лучше будет, если действие не зависнет в воздухе, а заземлится на настоящего мужчину с реальным блокнотом в руках. Таким простым и изящным способом игре добавили искренности и кинематографичности.
Музей компании с удовольствием посещают дети и взрослые, каждый находит там что-то свое. Интересная деталь: в экспозиции представлены списки горожан, у которых были установлены первые телефоны. Когда люди видят в них фамилии своих родственников или однофамильцев, это вызывает теплые чувства.
Маша, ученица 120-й школы Самары, приехала на игру вместе с мамой и братом. Девочке очень понравилась экскурсия. И сам квест, и рассказы о старой Самаре, из которых она узнала много нового.
Пресс-секретарь Самарского филиала компании "Ростелеком" и одновременно хранитель музея Наталия Волжанская рассказала, как родилась идея "Старого блокнота": "Сейчас реализуется много коммерческих проектов. Нам хотелось ко Дню защиты детей сделать что-то доброе, живое. Наш проект не про деньги, он про память человеческую. Про любовь к городу, к своим землякам, их труду".
Кроме того, благодаря игре, дети учатся ориентироваться в современных цифровых джунглях.
"Не зря виртуальный мир сравнивают с дикими зарослями, кишащими хищниками. Юные пользователи легко ориентируются в них и чувствуют себя более свободно, чем взрослые", — говорит Наталия. — Но при этом функция защиты остается полностью за старшим поколением. У ребенка еще не сформировалось критическое мышление, да и жизненного опыта ему явно недостает".
Главная опасность кроется не в технологиях, а в людях, которые могут ими воспользоваться в своих самых жестоких целях. Поэтому "Ростелеком" уделяет так много времени общению с детьми на тему кибербезопасности. И на этот раз компания подготовила отдельный кейс для педагогов и родителей школьников.
Викторина хороша тем, что играть в нее можно целыми группами. Планируя досуг детей, родителям и организаторам важно записаться.
"Главное, что понравилось детям"
"Главное, что наша затея понравилась детям, ведь мы ради этого и делали свой проект, — радуется Наталия Волжанская. — Мы хотели рассказать о том, в каком городе они живут. Я очень люблю наш музей, в котором история связи вплетена в историю нашего города и всей страны". "Ростелеком" — правопреемник первых самарских организаций связи. Сотрудникам очень дорога память об этом. И они хотят, чтобы дети знали, что в Куйбышеве была запасная столица и о том, какую колоссальную роль сыграли куйбышевские связисты. Только за день работы Центр правительственной связи обрабатывал до 200 тысяч телеграмм. Люди работали круглосуточно без еды, у них даже не было времени отоваривать хлебные карточки.
Чтобы ребята еще больше интересовались историей родного города, от компании "Ростелеком" им вручили подарочные интерактивные путеводители по городским достопримечательностям, в том числе и по памятным для связистов местам.
Подарки от компании получили и взрослые — это буклеты, в которых изложены возможные "ловушки", подстерегающие детей в интернете. Важная для родителей книга составлена по заказу "Ростелеком" аналитиками компании MINDSMITH при поддержке Альянса по защите детей в цифровой среде на основании данных масштабного отчета по систематизации актуальных киберрисков для детей.