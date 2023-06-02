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Ольга Сорокина: расширение инфраструктуры ОМС для ДМС позволит увеличить доступность медицинских услуг

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Расширение инфраструктуры ОМС для ДМС, внедрение единой платформы с данными о состоянии здоровья пациентов (персональных медицинских помощников) позволит повысить доступность медицинских услуг и улучшить качество оказания медицинской помощи. Таким мнением поделилась Ольга Сорокина, член Совета директоров, заместитель генерального директора по развитию бизнеса Страхового Дома ВСК в рамках своего выступления на конференции "Цифровая индустрия промышленной России".

Цифровая трансформация системы обязательного медицинского страхования в России на государственном уровне реализуется последовательно. Так, в 2012 году была запущена Единая информационная система здравоохранения (ЕГИСЗ), в которой объединены данные всех медицинских организаций страны. Также на базе единого портала Госуслуги функционирует сервис "Мое здоровье" благодаря которому можно записаться к врачу онлайн, посмотреть свою медицинскую карту и многое другое.

В свою очередь, бизнес активно участвует в цифровизации медицинских услуг. Частные клиники запускают современные сервисы внутри собственных информационных систем, а страховщики активно развивают добровольное медицинское страхование — внедряют телемедицину, расширяют возможности онлайн-взаимодействия с клиентами.

Так, в Страховом Доме ВСК цифровая трансформация стартовала в 2016 году. Уже в 2018 году компания первой запустила сервис онлайн записи к врачу. Сейчас медицинская экосистема ВСК включает в себя телемедицину, консультации с психологами, чаты с медицинскими специалистами, возможность записи на очный прием и вызова врача на дом в рамках сервиса "Цифровая клиника". Тем самым страховая компания сокращает путь к выздоровлению клиента через маршрутизацию и управление пациентопотоком, а также помогает оптимизировать расходы на здоровье. Сегодня средний чек лечения одного заболевания по ДМС, по данным ВСК, составляет почти 7 тыс. рублей.

Цели Государства и частных компаний в системе здравоохранения объединяет общий фокус на повышение качества и доступности медицинских услуг. Следующим этапом IT-трансформации, по мнению Ольги Сорокиной, должно стать объединение возможностей государства и бизнеса. Например, перспективным проектом являются персональные медицинские помощники (ПМП). ПМП — это единая платформа данных, в которой хранится информация о состоянии здоровья пациента вне зависимости от того, где он лечится или наблюдается.

"Если страховые компании получат доступ к этим данным и электронной медицинской карте, то смогут разрабатывать и внедрять технологии с применением Machine Learning и искусственного интеллекта. Это позволит создавать удобные сервисы для клиентов. В частности, составлять персональные рекомендации по предупреждению заболеваний, популяризации здорового образа жизни, предлагать гибкие программы check-up и стимулировать участие корпораций в оздоровлении коллектива", — отметила Ольга Сорокина, член Совета директоров, заместитель генерального директора по развитию бизнеса Страхового Дома ВСК.

Однако сегодня существует ряд барьеров для реализации данной стратегии. Например, длительные сроки изменения нормативного регулирования. Также игрокам рынка необходимо сформировать стандарты процесса взаимодействия всех участников — клиник, страховых компаний, государства, операторов платформ, и начать применять обезличенные датасеты (механизмы хранения информации, предоставляющие быстрый доступ к большим объемам данных).

"По оценкам МГМУ им. И. М. Сеченова не менее 70% россиян испытывают те или иные проблемы со здоровьем. Причем в 2022 году 47% отказывались получать медицинскую помощь в том числе из-за отсутствия свободного времени или боязни, что лечение обойдется им слишком дорого. Подтверждают тенденцию и в страховых компаниях. Доля наших клиентов с критическим состоянием здоровья, требующим госпитализации, достаточно высока. Взаимодействие государства и игроков рынка в части цифровизации позволит расширить возможности бизнеса, сделать медицинские услуги технологичней и дешевле. Как результат — отрасль получит, в том числе механизмы для развития превентивной медицины, целью которой является предупреждение заболеваний, рост продолжительности и качества жизни за счет контроля за здоровьем", — подытожила Ольга Сорокина.

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Назад. 02 июня 2023
Ольга Сорокина: расширение инфраструктуры ОМС для ДМС позволит увеличить доступность медицинских услуг

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