Ветер оставил без электричества пять районов области и часть Самары

01.06.2023 15:57 Читали 17

В среду, 31 мая, в период с 18:17 до 19:25 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о том, что в результате порывов ветра нарушено электроснабжение потребителей жилых домов в Красноглинском районе Самары, а также в Ставропольском, Кинель-Черкасском, Нефтегорском, Безенчукском и Алексеевском районах Самарской области. Об этом ообщили в региональном управлении МЧС России.